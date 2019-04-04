Футбол
ЦСКА отказал «Роме» в покупке Чалова из-за суммы трансфераГазета.Ru 04:20
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов мог стать игроком итальянской "Ромы", сообщает "Матч ТВ". Спортивный директор футбольного консалтиногового агентства Эльдар Петрович отметил, что клуб Серии А готов был отдать за форварда $18 млн, однако армейцев не устроила данная сумма.
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Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
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Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая Газета» со ссылкой на его семью.
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На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
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Экономика
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Экономика
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Футбол
«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную сумму
По информации Squawka, английский клуб выкупил 27-летнего игрока у "Бенфики" за 30 миллионов фунтов.
Обновлено в 07:44
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Актриса дала пощечину зрительнице на спектакле «Груз 300» в Петербурге
Обновлено вчера в 12:40
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Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40
Общество
Генпрокуратура внесла руководству Дагестана представление за нарушения
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Обновлено в 05:41
Экономика
FT: UniCredit готовит предложение о покупке доли в Commerzbank
Итальянский банк UniCredit готовит предложение о покупке доли в немецком банке Commerzbank, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 04:47
Общество
В документы несовершеннолетних в Италии вернут «отца» и «мать»
В августе 2018 года Сальвини дал указание заменить в официальных анкетах ведомства название граф «родитель 1» и «родитель 2» на традиционные «мать» и «отец».
Обновлено в 07:32
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Обновлено в 07:53
Здоровье
Смертность в России с 2005 года снизилась на 23%
Перед стартом национального проекта «Здоровье» в 2005 году в России смертность составляла 16,1 человека на 100 тыс. населения, сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 1».
Обновлено вчера в 14:51
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Причиной смерти народного артиста России Алексея Булдакова стал оторвавшийся тромб, сообщил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в Instagram.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
Порошенко согласился на стадионные дебаты с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что он согласен провести дебаты с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
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Политика
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Команда кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Google заблокировал его рекламный аккаунт.
Обновлено в 07:29
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева ответила на обвинения заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова в распространении порочащей достоинство врачей-остеопатов информации.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Полет «Белых лебедей» над северными морями сняли на видео
Полет пары "Белых лебедей" - стратегических самолетов Ту-160 сняли на видео.
Обновлено в 02:52
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
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Очевидцы сообщили о прорыве аквариума на 1 млн литров в ТЦ в Москве
Аквариум в «Океании» представляет собой два прозрачных акриловых цилиндра высотой 24 м, в которых находится почти 1 млн л морской воды, говорится на сайте «Аква Лого Инжиниринг», — компании, которая занимается обслуживанием конструкции.
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