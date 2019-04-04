Футбол
ЦСКА отказал «Роме» в покупке Чалова из-за суммы трансфераГазета.Ru 04:20
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов мог стать игроком итальянской "Ромы", сообщает "Матч ТВ". Спортивный директор футбольного консалтиногового агентства Эльдар Петрович отметил, что клуб Серии А готов был отдать за форварда $18 млн, однако армейцев не устроила данная сумма.
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Авто
Lada Largus «для экономных» поступила в продажу
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В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны
«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.
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Бывший глава республики Марий Эл Леонид Маркелов рассказал журналистам, что Генпрокуратура хочет изъять в доход государства несколько зданий в центре Йошкар-Олы — архитектурных шедевров в стиле Ренессанс, построенных мачехой Маркелова.
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Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
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В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
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Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Европарламент разрешил британцам безвизовый въезд в ЕС после Brexit
Согласно проекту закона, после Brexit британцы, прибывающие в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), получат безвизовую поездку В документе уточняется, что граждане Великобритании не будут нуждаться в визе для краткосрочных поездок в ЕС только в том случае, если аналогичные правила будут действовать для граждан стран союза в Соединенном Королевстве.
Обновлено в 09:44
Футбол
Семин верит в возвращение Кокорина и Мамаева в футбол
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался относительно решения суда продлить срок ареста нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и хавбек "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:50
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Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС
Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС.
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Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Здоровье
Женщина «превратилась в зомби» из-за крема для кожи
Доктора заключили, что у 45-летней женщины экзема и прописали гормональные кремы.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено в 08:59
Политика
Асад сравнил события в Сирии и Венесуэле
Президент Сирии Башар Асад на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой заявил, что ситуация в Баливарианской республике напоминает ему события, происходившие в арабском государстве несколько лет назад.
Обновлено в 08:41
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ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты
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Исследование (опрос) Федеральной службы государственной статистики (Росстата), проводившееся с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России, показало: треть россиян предпочитает не обращаться к врачам, нуждаясь в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 10:00
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Захар Прилепин презентовал книгу о Донбассе
Обновлено в 08:41
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Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Политика
Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
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Политика
Журналист из Крыма станет ведущим дебатов между Порошенко и Зеленским
Украинский журналист Павел Казарин проведет дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:41
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Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения
«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
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Взрыв полностью разрушил цех на заводе в Нижегородской области
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Обновлено в 09:54