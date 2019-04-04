Футбол

ЦСКА отказал «Роме» в покупке Чалова из-за суммы трансфераГазета.Ru 04:20

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов мог стать игроком итальянской "Ромы", сообщает "Матч ТВ". Спортивный директор футбольного консалтиногового агентства Эльдар Петрович отметил, что клуб Серии А готов был отдать за форварда $18 млн, однако армейцев не устроила данная сумма.
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