Футбол
ЦСКА отказал «Роме» в покупке Чалова из-за суммы трансфераГазета.Ru 04:20
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов мог стать игроком итальянской "Ромы", сообщает "Матч ТВ". Спортивный директор футбольного консалтиногового агентства Эльдар Петрович отметил, что клуб Серии А готов был отдать за форварда $18 млн, однако армейцев не устроила данная сумма.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Политика
Конституционный суд признал законным повышение пенсионного возраста
Конституционный суд посчитал законным изменение пенсионного возраста, поскольку основной закон допускает это, говорится в определении суда.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня
В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса
Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Кино
Свершилось: «Новых мутантов» покажут в кинотеатрах в этом году
Обновлено в 04:36
Политика
Нетаньяху намерен снова обсудить Сирию с Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о желании обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Сирии, а также координацию между военными двух стран.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую помощь
Обновлено вчера в 14:54
Энергетика
Госдума отклонила законопроекты о госрегулировании цен на бензин
Госдума отклонила в первом чтении два законопроекта, вводящих госрегулирование цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 07:43
Армия и оружие
Россия ответила генсеку НАТО о Гитлере и Сталине
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, советского лидера Иосифа Сталина и «Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России), выступая ранее в Конгрессе США.
Обновлено в 04:10
Происшествия
На Урале проверят инцидент с пенсионеркой «на коленях» в травмпункте
Сообщалось, что в Первоуральске пенсионерка, у которой повреждены ноги, вынуждена была "на коленях" спускаться со второго этажа больница, на котором находится травмпункт.
Обновлено в 02:32
Общество
Gallup сообщила о желании каждого пятого россиянина эмигрировать
Рекордные 20% россиян выразили желание покинуть страну при появлении такой возможности, свидетельствуют данные опроса компании Gallup за 2018 год, опубликованные в четверг.
Обновлено в 04:51
Здоровье
Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион
Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
Соревнования по вольной борьбе в Чеченской Республике завершились массовой дракой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»
Аудиту в 2019 году подвергнутся, в частности, «Роскосмос», строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, ход реализации нацпроектов, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд, следует из плана, поступившего в РБК.
Обновлено в 04:30
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться.
Обновлено в 05:00
Политика
Вице-спикер Рады признала, что разместила фейк на российскую тему
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко признала, что опубликовала на своей Facebook-странице фейковую новость о якобы причастности российской компании к видеоролику кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, и удалила ее.
Обновлено в 04:36
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбления жены
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов ответил в Twitter Конору Макгрегору, который оскорбил жену спортсмена.
Обновлено вчера в 15:22
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено вчера в 07:22
Общество
Воскресенский район преобразуют в городской округ
Городским округом станет Воскресенский муниципальный район. Соответствующий проект закона рассмотрят депутаты Мособлдумы сегодня, 4 апреля.
Обновлено в 03:29
Транспорт
Временно закрытый участок «красной» ветки метро откроют досрочно
Закрытый из-за строительства Большой кольцевой линии Московского метрополитена участок Сокольнической ("красной") линии возобновит работу на два дня раньше, чем было запланировано — 4 апреля.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
Россия поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. В нем Россия поднялась на 46-е место.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане вместе
Анастасия Волочкова дала интервью Ксении Собчак. Съемки проходили прямо в большом доме балерины.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров
Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может летом расстаться с шестью футболистами
По словам издания, в ходе перестройки в стане «красных дьяволов» клуб могут покинуть сразу шесть футболистов, что станет рекордным показателем за последние несколько лет.
Обновлено в 03:15
Финансы
ЦБ Индии снизил процентную ставку
Центральный банк Индии снизил ключевую процентную ставку по итогам второго заседания подряд, стремясь стимулировать экономический рост.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Единоборства
Волков планирует провести следующий бой летом
Менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Волкова Иван Банников рассказал, когда может состояться следующий бой спортсмена.
Обновлено в 02:24
Транспорт
Алексей Текслер увеличил дорожный фонд Челябинской области
По этому году принято решение об увеличении финансирования на ремонт и содержание дорог в сумме порядка два с небольшим миллиарда рублей, - рассказал Алексей Текслер.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34