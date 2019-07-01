Футбол
ЦСКА отдал Жиронкина в аренду в «Балтику» и отпустил МатвийчукаBookmaker-ratings.ru 11:07
Нападающий молодежной команды московского ЦСКА Виталий Жиронкин продолжит карьеру в другом клубе. 19-летний форвард в следующем сезоне будет выступать за «Балтику». Новый клуб будет иметь опцию первоочередного выкупа игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
Происшествия
В Хабаровске арестовали маникюршу, вырывавшую ногти клиенткам
В Хабаровске суд принял решение об аресте лжемастера педикюра и маникюра, от непрофессиональных действий которой пострадали люди.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Обновлено в 10:17
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Транспорт
РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
Обновлено в 11:08
Политика
В Крыму сообщили об ажиотаже со стороны украинских туристов
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $38 млрд с начала года
Четвертое место среди россиян принадлежит основному владельцу «Северстали» Алексею Мордашову с $19,6 млрд (плюс $2,13 млрд с начала года).
Обновлено в 12:07
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Обновлено в 11:49
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Виктория Макарская осудила женщин, которым изменяют мужья
Многие фолловеры осудили Викторию за такие советы, она была вынуждена закрыть комментарии к записи.
Обновлено в 10:51
Политика
В Брюсселе начался экстренный саммит ЕC
Экстренный саммит с участием лидеров 28 стран - членов Евросоюза, созванный неделю назад главой Евросовета Дональдом Туском для согласования кандидатов на ключевые посты сообщества, начался в воскресенье в Брюсселе с задержкой на 2,5 часа и при полной неопределенности, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено вчера в 14:45
Авто
Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в России.
Обновлено в 04:22
Политика
Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Общество
Власти Севастополя объяснили дороговизну жилья
Привлекательность города федерального значения Севастополь для жителей других регионов РФ и рост численности населения являются основной причиной дороговизны жилья в городе-герое, прокомментировали РИА Новости результаты рейтинга доступности жилья в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей
Свою находку женщина отнесла в полицию Жительница Челябинска нашла сумку с почти миллионом рублей внутри и отнесла её в полицию, сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Челябинской области.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Общество
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Граждане России не пострадали при взрыве в Кабуле
Информация о наличии россиян среди пострадавших в понедельник при взрыве в Кабуле не поступала в посольство РФ в Афганистане.
Обновлено в 04:55
Хоккей
Клуб НХЛ «Рейнджерс» объявил о переходе Панарина
Обновлено в 13:25
Авто
Обновленный Ford Transit начнут выпускать в России
Обновлено в 06:41