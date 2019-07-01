Футбол

ЦСКА отдал Жиронкина в аренду в «Балтику» и отпустил МатвийчукаBookmaker-ratings.ru 11:07

Нападающий молодежной команды московского ЦСКА Виталий Жиронкин продолжит карьеру в другом клубе. 19-летний форвард в следующем сезоне будет выступать за «Балтику». Новый клуб будет иметь опцию первоочередного выкупа игрока.
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