Футбол
ЦСКА отдал Жиронкина в аренду в «Балтику» и отпустил МатвийчукаBookmaker-ratings.ru 11:07
Нападающий молодежной команды московского ЦСКА Виталий Жиронкин продолжит карьеру в другом клубе. 19-летний форвард в следующем сезоне будет выступать за «Балтику». Новый клуб будет иметь опцию первоочередного выкупа игрока.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:07, Вашингтон
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