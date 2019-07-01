Футбол
ЦСКА отдал Жиронкина в аренду в «Балтику» и отпустил МатвийчукаBookmaker-ratings.ru 11:07
Нападающий молодежной команды московского ЦСКА Виталий Жиронкин продолжит карьеру в другом клубе. 19-летний форвард в следующем сезоне будет выступать за «Балтику». Новый клуб будет иметь опцию первоочередного выкупа игрока.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
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Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
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Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ
Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
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Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
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Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
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