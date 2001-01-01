«Спартак», который несколько дней назад пытался перехватить игрока у «Локо», неожиданно свернул переговоры, а «Сочи» заявил Заболотного и теперь уже считает оставшиеся места в заявочном списке. Что касается предложения ЦСКА, то клуб пытается выбить максимально комфортные для себя условия.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Здоровье Сочетание меда с алкоголем может привести к циррозу печени Две столовые ложки меда в день, съеденные до обеда, не принесут вреда здоровью.

Общество Глава Якутска встретилась с жителями СОНТ «Сатал» 12 августа на прием главы были приглашены жители СОНТ «Сатал».

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Политика В Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа Два округа американского штата Калифорния — Сан-Франциско и Санта-Клара — подали иски в суд с требованием отменить новые меры Белого дома по ограничению иммиграции.

Общество В японский Саппоро забрел медведь Полиция Саппоро предупредила горожан о возможности новых появлений медведей в жилой зоне города и призвала их к бдительности.

Космос Еда из воздуха: Solar Foods хотел бы предложить «Роскосмосу» свою продукцию Финский стартап Solar Foods, производящий белок из воды, воздуха и электричества, хотел бы предложить свою продукцию "Роскосмосу", но пока это сделать сложно, рассказал РИА Новости директор и сооснователь компании Паси Вайникка.

Происшествия Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Происшествия Пожар на теплоходе «Святая Русь» локализовали Пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области локализован на площади 450 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.

Здоровье Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Армия и оружие ВВС США отработали быструю переброску своих F-35 в Прибалтику Военно-воздушные силы США отработали на прошедших этим летом в Европе учениях быструю переброску новейших американских истребителей F-35 в Прибалтику, а также комплексную противовоздушную и противоракетную обороны.

Общество В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Футбол Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды «Вальядолид» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Реала» Андрея Лунина на правах аренды.

Политика На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.

Игры В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.

Политика Украина собралась создать режимный район вокруг Крыма "Госгидрография" Госслужбы морского и речного транспорта Украины предложила создать вокруг Крыма морской режимный район с целью недопуска захода судов в порты полуострова.

Армия и оружие В России создают боевой снегоболотоход Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» разрабатывают новый легкий плавающий танк.