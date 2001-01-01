Футбол
ЦСКА остался единственным претендентом на КомличенкоMetaratings вчера в 09:15
«Спартак», который несколько дней назад пытался перехватить игрока у «Локо», неожиданно свернул переговоры, а «Сочи» заявил Заболотного и теперь уже считает оставшиеся места в заявочном списке. Что касается предложения ЦСКА, то клуб пытается выбить максимально комфортные для себя условия.
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«Спартак» увёл Шюррле у «Локо», ЦСКА хочет Комличенко. Что нового на трансферном рынке
Спорт БИЗНЕС Online00:01
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Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 20:50
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено в 15:09
Здоровье
Сочетание меда с алкоголем может привести к циррозу печени
Две столовые ложки меда в день, съеденные до обеда, не принесут вреда здоровью.
Обновлено в 20:42
Общество
Глава Якутска встретилась с жителями СОНТ «Сатал»
12 августа на прием главы были приглашены жители СОНТ «Сатал».
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено в 13:16
Политика
В Калифорнии подали в суд на администрацию Трампа
Два округа американского штата Калифорния — Сан-Франциско и Санта-Клара — подали иски в суд с требованием отменить новые меры Белого дома по ограничению иммиграции.
Обновлено в 19:43
Происшествия
В аэропорту Гонконга наводят порядок
Обновлено в 17:20
Общество
В японский Саппоро забрел медведь
Полиция Саппоро предупредила горожан о возможности новых появлений медведей в жилой зоне города и призвала их к бдительности.
Обновлено в 20:34
Космос
Еда из воздуха: Solar Foods хотел бы предложить «Роскосмосу» свою продукцию
Финский стартап Solar Foods, производящий белок из воды, воздуха и электричества, хотел бы предложить свою продукцию "Роскосмосу", но пока это сделать сложно, рассказал РИА Новости директор и сооснователь компании Паси Вайникка.
Обновлено в 20:00
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Пожар на теплоходе «Святая Русь» локализовали
Пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области локализован на площади 450 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:23
Политика
Организаторы шествия 17 августа ответили мэрии на отказ в согласовании
Заявители шествия 17 августа в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму направили мэрии возражение на отказ согласовать эту акцию.
Обновлено в 08:23
Здоровье
Россельхознадзор назвал возможную причину заноса АЧС в Приморье
Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Обновлено в 20:50
Армия и оружие
ВВС США отработали быструю переброску своих F-35 в Прибалтику
Военно-воздушные силы США отработали на прошедших этим летом в Европе учениях быструю переброску новейших американских истребителей F-35 в Прибалтику, а также комплексную противовоздушную и противоракетную обороны.
Обновлено в 15:03
Религия
Медовый Спас в 2019 году: что нельзя делать в праздник
Обновлено в 19:30
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Футбол
Лунин перешёл из «Реала» в «Вальядолид» на правах аренды
«Вальядолид» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Реала» Андрея Лунина на правах аренды.
Обновлено в 16:14
Политика
Памфилова заявила о дискредитации ЦИК за деньги
Обновлено в 15:12
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено в 17:44
Политика
На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США
Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.
Обновлено в 17:57
Игры
В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat
До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.
Обновлено в 18:21
Политика
Украина собралась создать режимный район вокруг Крыма
"Госгидрография" Госслужбы морского и речного транспорта Украины предложила создать вокруг Крыма морской режимный район с целью недопуска захода судов в порты полуострова.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Снайпер «Азова» подорвался в Донбассе
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес
Галкин с женой и дочкой оценил «розовенькие облака» на небе
В один из дней ведущий решил рассмотреть «розовенькие облака» на небе.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
В России создают боевой снегоболотоход
Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» разрабатывают новый легкий плавающий танк.
Обновлено в 06:12
Наука
Хищники провоцируют развитие посттравматического синдрома
Биологи заявили, что хищные птицы становятся причиной развития посттравматического синдрома у черношапочных гаичек.
Обновлено в 01:57