Футбол

Защитник ЦСКА Фернандес полетел на матч с «Ахматом»
Газета.Ru
08:21

Ахмат — ЦСКА
завтра
в 10:00
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Защитник столичного ЦСКА Марио Фернандес отправился вместе с командой на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", сообщает ТАСС. Фернандес получил сотрясение мозга в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянской "Ромы" (1:2).
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