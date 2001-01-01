Футбол

ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча
Чемпионат
08:20

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала очередное забавное видео. На этот раз голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев предстал в образе деда Владимирыча — старого болельщика ЦСКА, который вспоминает, как поддерживал команду в молодые годы.
Чемпионат08:20

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Акинфеев в роли деда Владимирыча — в новом «секретном» видео ЦСКА

Матч ТВ11:23

Акинфеев в роли деда Владимирыча. Новый скетч ЦСКА. ВИДЕО

Sport.ru10:59

Акинфеев в роли деда Владимирыча. Новый скетч ЦСКА

Спорт-Экспресс10:31

Акинфеев снялся в скетче в роли бородатого деда

Бомбардир.ру13:22

ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча

Soccer.ru09:18

ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча

Чемпионат08:20

Акинфеев в роли деда Владимирыча — в новом «секретном» видео ЦСКА

Sportbox.RU11:23
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Происшествия

Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве

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Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
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Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже

Сотрудники правоохранительных органов в ходе акций протеста в Париже, организованных движением «Жёлтые жилеты», провели массовые задержания.
Обновлено в 12:44
Кино

Умер народный артист России Иван Бортник

Народный артист России, актер Театра на Таганке Иван Бортник скончался в пятницу вечером на 80-м году.
Обновлено вчера в 19:12
Спорт

Лыжник Большунов финишировал третьим в масс-старте на «Тур де Ски»

Обновлено в 10:58
Спорт

Норвежский лыжник назвал российских спортсменов тупыми

Обновлено в 13:07
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Происшествия

Два лыжника погибли при сходе лавины в горах Сочи

В результате схода лавины на горнолыжной трассе в Сочи погибли двое мужчин.
Обновлено в 12:13
Политика

NASA решило отложить визит Рогозина в США

Американское космическое агентство НАСА отложило визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь НАСА Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 17:55
Спорт

Непряева и Седова попали в тройку призеров масс-старта на «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг победила в масс-старте на 10 километров классическим стилем на этапе "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), россиянки Наталья Непряева и Анастасия Седова заняли второе и третье места соответственно.
Обновлено в 08:38
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Самедовым

Обновлено в 08:43
Кино

Леонардо Ди Каприо допросили по делу об отмывании денег

Обновлено в 12:26
Политика

Выданный томос поразил в правах новую церковь Украины

Новая церковь Украины оказалась пораженной в правах выданным в Константинополе томосом об автокефалии, следует из документа, который разместил в Twitter посол Украины в Турции Андрей Сибига.
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Политика

На острове в Тихом океане по запросу США задержали россиянина

По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег, сообщает местное издание Saipan Tribune.
Обновлено в 05:28
Спорт

Саночница Виктория Демченко избежала серьезной травмы

Обновлено в 11:12
Шоу-бизнес

Аршавин в очередной раз развелся с женой

Бывший футболист петербургского "Зенита" Андрей Аршавин развелся со своей женой - журналисткой Алисой Казьминой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:01
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Семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске выплатят 65 млн рублей

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Происшествия

Пираты взяли в плен моряков у берегов Бенина

Обновлено вчера в 20:16
Политика

На появление «вдохновленного Путиным» парфюма отреагировал Песков

В Москве в продаже появился парфюм, на создание которого вдохновил президент России Владимир Путин, сообщает РИА "Новости".
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Хоккей

Костин извинился за своё поведение после матча Россия — США

Капитан молодёжной сборной России по хоккею Клим Костин извинился за своё поведение после полуфинального матча с командой США (1:2).
Обновлено в 04:24
Политика

СМИ узнали о резолюции против снятия санкций США с компаний Дерипаски

Представляющий штат Коннектикут демократ-конгрессмен Джим Хаймс в разговоре с Daily Beast отметил, что обсуждает вопрос противодействия снятию санкция с компаний Дерипаски с членами спецкомитета по разведке палаты представителей.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
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Российская фигуристка Медведева снялась в канадском фильме

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в канадском художественном фильме The Petrichor.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Стала известна причина смерти Криса Кельми

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Общество

Журналистка обвинила учредителя медиахолдинга в изнасиловании

В подъезде Мигунов стал хватать ее за плечи, толкать и тянуть за волосы, пишет Федорова.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Калининграде на рынке произошел пожар

В Калининграде на рынке «Сельма» загорелись торговые ряды, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-службы ГУ МЧС по области Алексей Баранов.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В очереди на КПП в Донбассе умерли два человека

Обновлено в 12:28
Армия и оружие

Принц Гарри поучится отражать «российскую агрессию»

Британский принц Гарри примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях Великобритании.
Обновлено вчера в 23:42
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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