ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»Матч ТВ 03:01

ЦСКА поделился видеозаписью из раздевалки после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках 22-го тура РПЛ. Армейцы отпраздновали успех на домашнем стадионе соперника — «Открытие Арене».

ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»

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