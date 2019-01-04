Футбол

ЦСКА опубликовал «секретное» видео с Леонидом Слуцким
Матч ТВ
09:02

ЦСКА объявил о том, что обнародует серию скетчей с игроками команды. В первом опубликованном видео в роли повара появился бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.
Матч ТВ09:02

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ЦСКА опубликовал видео из архива под грифом «секретно» с шеф-поваром Слуцким

Чемпионат10:20

Шеф-повар Слуцкий. «Секретное» видео от ЦСКА

Спорт-Экспресс10:17

«Шеф-повар» Слуцкий: ЦСКА опубликовал архивное видео под грифом «секретно»

РИА Новости09:42

ЦСКА опубликовал видео со Слуцким в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони»

Евро-футбол.ру09:27

ЦСКА опубликовал «секретное» видео с Леонидом Слуцким

Sportbox.RU09:02

ЦСКА опубликовал «секретное» видео с Леонидом Слуцким

Матч ТВ09:02

ЦСКА опубликовал архивное видео со Слуцким в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони»

Sport24.ru08:55
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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