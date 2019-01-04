Футбол
ЦСКА опубликовал «секретное» видео с Леонидом Слуцким
ЦСКА опубликовал «секретное» видео с Леонидом СлуцкимМатч ТВ09:02
ЦСКА объявил о том, что обнародует серию скетчей с игроками команды. В первом опубликованном видео в роли повара появился бывший главный тренер армейцев Леонид Слуцкий.
Матч ТВ09:02
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Обновлено в 09:15
Космос
Сверхтяжелая российская ракета получила название «Енисей»
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Происшествия
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Пять человек отравились угарным газом в Орске, четверо погибли, сообщение об инциденте поступило спасателям 4 января в 13:35.
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Политика
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Реализация проекта «Северной поток — 2» «убивает» Украину. Об этом в интервью Handelsblatt заявил глава польского МИД Яцек Чапутович.
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Общество
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В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
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Первый складной смартфон от Xiaomi с гибким экраном попал на видео
На видео удалось запечатлеть первый складной смартфон производства Xiaomi с гибким экраном.
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Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити».
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За первые одиннадцать месяцев нынешнего года на российском авторынке было продано 656,2 тысячи новых кроссоверов и внедорожников.
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МЧС России: в Магнитогорске поисково-спасательная операция завершена
На месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске спасатели завершили поисково-спасательную операцию, людей под завалами нет.
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Скелетонистка Никитина выиграла этап Кубка мира в Германии
Обновлено в 07:08