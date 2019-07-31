Футбол

ЦСКА опроверг сообщение о переходе украинского футболиста ХачеридиМосковский Комсомолец вчера в 08:09

В ЦСКА опровергли информацию издания Football.ua, что украинский 32-летний защитник Евгений Хачериди перейдет в российский клуб и якобы уже согласовал условия личного контракта.
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Хачериди: даже не знаю, готов ли рассмотреть предложение из России

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди рассказал о вариантах продолжения карьеры. Ранее в СМИ сообщалось, что 32-летний игрок в скором времени станет игроком московского ЦСКА. Позже Андрей Качан, личный тренер украинского игрока по физподготовке, опроверг эту информацию.
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