Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг информацию о том, что украинский защитник Евгений Хачерди перейдет в армейский клуб. Ранее украинский сайт Football.ua сообщил, что 32-летний футболист уже согласовал сделку с красно-синими и ему осталось пройти медосмотр.

с чего всё началось

ЦСКА опроверг информацию портала Football.ua о переходе в армейский клуб защитника сборной Украины Евгения Хачериди. По данным издания, 32-летний футболист уже согласовал переход и должен был подписать контракт после прохождения медицинского осмотра.

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