Футбол

ЦСКА официально объявил об уходе ЭрнандесаMetaratings 10:09

Уругвайский форвард ЦСКА Абель Эрнандес покинул стан «армейцев». Как сообщает клубная пресс-служба, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение Эрнандеса с ЦСКА было рассчитано на три года.
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ЦСКА расторг контракт с Эрнандесом

News.ru11:05

ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом

Советский спорт10:07

ЦСКА подтвердил уход Абеля Эрнандеса

Sports.ru10:12

ЦСКА и Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию

Газета.Ru10:24

ЦСКА объявил об уходе Абеля Эрнандеса

Матч ТВ10:09

ЦСКА подтвердил уход Эрнандеса

Чемпионат10:00

ЦСКА объявил об уходе первого уругвайца в истории клуба

Sport24.ru09:56
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Армия и оружие

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Обновлено в 13:22
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Автоледи протаранила скорую в Твери, пострадал пациент

По данным местных СМИ, "скорая" ехала со включенными спецсигналами на красный свет, однако автоледи за рулем иномарки не среагировала и протаранила машину.
Обновлено в 14:49
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Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Общество

Доход Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году заработал 6,1 млн рублей.
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Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
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Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде

Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
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Бузова продолжает носить ювелирные украшения, подаренные ей Тарасовым

Журналисты выяснили, что Бузова до сих пор носит Rolex, который ей на 30-летие подарил Тарасов.
Обновлено в 13:56
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
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«Какой родной голос»: Пугачева вживую спела для дочери Лизы

"Какой родной голос": Пугачева вживую спела для дочери Лизы Поющая для дочери Алла Пугачева растрогала поклонников, несмотря на неидеальный вокал.
Обновлено в 14:01
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Ученые предупредили о серьезной опасности употребления солодки

Ученые из университета Макгилла заявили об опасности чрезмерного употребления напитков с добавлением экстракта корня солодки.
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Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Авто

За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась очередь

Прием заказов на новый компактный кроссовер Hyundai Venue начался 2 мая, а продажи модели стартовали 21 числа.
Обновлено в 08:02
Здоровье

Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза

Количество мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза с 2003 года.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Кличко показал треснутый стеклянный мост в Киеве

На второй день после открытия в Киеве треснул новый пешеходно - велосипедный мост. 26 мая в Киеве был открыт новый стеклянный мост.
Обновлено в 01:32
Здоровье

Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов

Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Политика

Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков

МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления

Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес

Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком

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Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Футбол

УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 07:00
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Общество

В США анаконда «клонировала» сама себя

Обновлено в 14:38
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Хоккей

«Слован» не выступит в КХЛ в следующем сезоне

"Слован" вступил в КХЛ в 2012 году.
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Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому

Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
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Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева

Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
Обновлено в 11:42
Авто

КамАЗ и Daimler запустили новый завод

Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
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