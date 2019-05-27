Футбол
ЦСКА официально объявил об уходе ЭрнандесаMetaratings 10:09
Уругвайский форвард ЦСКА Абель Эрнандес покинул стан «армейцев». Как сообщает клубная пресс-служба, контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Соглашение Эрнандеса с ЦСКА было рассчитано на три года.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Происшествия
Автоледи протаранила скорую в Твери, пострадал пациент
По данным местных СМИ, "скорая" ехала со включенными спецсигналами на красный свет, однако автоледи за рулем иномарки не среагировала и протаранила машину.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину
Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Общество
Доход Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 14:22
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде
Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
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Бузова продолжает носить ювелирные украшения, подаренные ей Тарасовым
Журналисты выяснили, что Бузова до сих пор носит Rolex, который ей на 30-летие подарил Тарасов.
Обновлено в 13:56
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
«Какой родной голос»: Пугачева вживую спела для дочери Лизы
"Какой родной голос": Пугачева вживую спела для дочери Лизы Поющая для дочери Алла Пугачева растрогала поклонников, несмотря на неидеальный вокал.
Обновлено в 14:01
Здоровье
Ученые предупредили о серьезной опасности употребления солодки
Ученые из университета Макгилла заявили об опасности чрезмерного употребления напитков с добавлением экстракта корня солодки.
Обновлено в 08:31
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Авто
За новым кроссовером Hyundai Venue выстроилась очередь
Прием заказов на новый компактный кроссовер Hyundai Venue начался 2 мая, а продажи модели стартовали 21 числа.
Обновлено в 08:02
Здоровье
Число мужчин с ожирением в России за 16 лет выросло в три раза
Количество мужчин, страдающих ожирением, выросло в три раза с 2003 года.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Кличко показал треснутый стеклянный мост в Киеве
На второй день после открытия в Киеве треснул новый пешеходно - велосипедный мост. 26 мая в Киеве был открыт новый стеклянный мост.
Обновлено в 01:32
Здоровье
Названы 6 самых бесполезных для здоровья советов
Эксперты составили рейтинг наименее полезных рекомендаций для здоровья, которые дают практикующие медики.
Обновлено в 12:47
Политика
Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков
МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Авто
АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за дефекта рулевого управления
Отечественный автопроизводитель отзывает модели Lada XRAY и XRAY Cross по причине возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления.
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Звезда «Чародеев» Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 17:52
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Футбол
УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна в Баку
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил игрокам лондонского «Арсенала» провести акцию в поддержку армянского полузащитника Генриха Мхитаряна перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 07:00
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Общество
В США анаконда «клонировала» сама себя
Обновлено в 14:38
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Ученые из Массачусетского технологического института в США разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Астраханской области
Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Хоккей
«Слован» не выступит в КХЛ в следующем сезоне
"Слован" вступил в КХЛ в 2012 году.
Обновлено в 14:36
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Музыка
Всем по квартире: финалисты проекта «Ты супер!» получили подарок от Гуцериева
Двенадцать финалистов шоу «Ты супер!» на телеканале НТВ получили квартиры в городах своего проживания в подарок от бизнесмена Михаила Гуцериева.
Обновлено в 11:42
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено в 14:48