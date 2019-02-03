ЦСКА одолел «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБГазета.Ru 11:14

Московский ЦСКА одолел краснодарский "Локомотив-Кубань" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает "РИА Новости". Встреча завершилась со счетом 70:57. В составе победившей команды отличились Нандо Де Коло (16 очков) и Дэниэл Хэкетт (13 очков).

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