Футбол
«ЦСКА» одержал волевую победу над «Мольде» в товарищеской встречеREGNUM 07:46
22 января между коллективами «ЦСКА» и «Мольде» на стадионе «TBC» был разыгран товарищеский матча, завершившийся волевой победой «красно-синих». Первый мяч на 78-й минуте забил нигерийский форвард Даниэль Чима — 0:1. В следующей же атаке Ильзат Ахметов восстановил равновесие в счете — 1:1.
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Спорт уик-энд20 января в 19:42
Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 08:28, Ашберн
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