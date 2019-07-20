Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1Газета.Ru вчера в 13:53

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
Московский ЦСКА обыграл "Оренбург" в матче второго тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на домашней арене армейцев, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никола Влашич и Арнор Сигурдссон.
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