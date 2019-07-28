Футбол
ЦСКА одержал минимальную победу над «Локомотивом»Soccer.ru 14:02
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На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
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Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
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ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти
11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.
Обновлено в 14:27
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В РФ нашли причину протеста Украины из-за поездки Медведева в Крым
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинская сторона выразила протест из-за визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым, так как хочет сохранить тему принадлежности полуострова.
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Гоша Куценко стал самым знаменитым мужем актрисы Марии Порошиной. С ним Мария сохранила замечательные отношения даже после развода.
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Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
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Вторник и среда, 30 и 31 июля, станут самыми холодными днями конца июля в Москве за последние 70 лет со времен советского вождя Иосифа Сталина.
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На фестивале «Жара» в Баку Александр Панайотов встретился с Успенской. После выступлений певец был шокирован последними новостями.
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Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
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Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
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Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.
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Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
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В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
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Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
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