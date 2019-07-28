Футбол

ЦСКА одержал минимальную победу над «Локомотивом»Soccer.ru 14:02

Ранее «Зенит» одержал победу над «Оренбургом».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Первое дерби, первые выводы

Sportbox.RU15:42

Семин: «Антон Миранчук — важная фигура, особенно в атаке. „Локомотиву“ его не хватало»

Sport24.ru14:37

ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на очную встречу. Антон Миранчук не сыграет из-за травмы голени

Матч ТВ11:00

Антон Миранчук не сыграет с ЦСКА из-за травмы

Советский спорт11:59

Футболист «Локомотива» Антон Миранчук пропустит дерби с ЦСКА из-за травмы

ТАСС11:08

Первый наВАР. ЦСКА обыграл «Локо» по видео

Спорт-Экспресс15:50

Ан. Миранчук пропустит матч с ЦСКА из-за травмы

Чемпионат11:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:43, Вашингтон
Происшествия

На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника

В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Экономика

Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз

Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Футбол

ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти

11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.
Обновлено в 14:27
Политика

В РФ нашли причину протеста Украины из-за поездки Медведева в Крым

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что украинская сторона выразила протест из-за визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым, так как хочет сохранить тему принадлежности полуострова.
Обновлено в 16:09
Общество

Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем

Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес

Мария Порошина и Гоша Куценко обменялись нежностями в Сети

Гоша Куценко стал самым знаменитым мужем актрисы Марии Порошиной. С ним Мария сохранила замечательные отношения даже после развода.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Во время концерта на Дворцовой распылили газ

В толпе один из зрителей распылил газ из баллончика.
Обновлено в 15:24
Политика

Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»

Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Общество

В Москве повеет сталинскими холодами

Вторник и среда, 30 и 31 июля, станут самыми холодными днями конца июля в Москве за последние 70 лет со времен советского вождя Иосифа Сталина.
Обновлено в 09:30
Автоспорт

Двое гонщиков Alfa Romeo оштрафованы по итогам Гран-при Германии

Пилоты итальянской команды Alfa Romeo Кими Райкконен и Антонио Джовинацци оштрафованы по итогам гонки 11-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Германии.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Панайотов опроверг слухи о совместном ребенке с Успенской

На фестивале «Жара» в Баку Александр Панайотов встретился с Успенской. После выступлений певец был шокирован последними новостями.
Обновлено вчера в 14:22
Авто

Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году

Обновлено в 04:46
Футбол

Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели

Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено вчера в 19:51
Наука

Атомы ослабят лазер без поглощения фотонов

Благодаря постселекции облако атомов в основном состоянии может гасить и усиливать падающий на него лазерный луч даже в том случае, если состояние атомов не изменяется.
Обновлено 26 июля в 06:06
Общество

В Иркутской области снова начались подтопления

В Иркутской области вновь начались подтопления. В частности, вышла из берегов река Катаржанка в Шелеховском муниципальном районе.
Обновлено в 12:19
Футбол

«Алания» выбила «Анжи» из Кубка России

Владикавказская «Алания» в матче 1/128 финала Кубка России обыграла махачкалинский «Анжи» со счётом 1:0. Встреча состоялась во Владикавказе на стадионе «Спартак».
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Екатерина Климова встретилась в Питере с возлюбленной бывшего мужа

Известная российская актриса Екатерина Климова встретилась в Санкт-Петербурге с возлюбленной своего бывшего мужа Ильи Хорошилова.
Обновлено в 06:52
Технологии

На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии

Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
Обновлено в 14:18
Политика

В Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией

В центре Батуми прошел многотысячный митинг в поддержку улучшения отношений с Россией.
Обновлено в 13:32
Футбол

Дзюба считает, что Аршавин не разбирается в футболе

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что бывший полузащитник сборной России и питерского клуба Андрей Аршавин не разбирается в футболе.
Обновлено в 16:13
Религия

Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси

Обновлено в 03:17
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

Число жертв нападения боевиков в Нигерии выросло до 65

Обновлено в 15:03
Политика

Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 16:37
Футбол

Шюррле станет игроком «Спартака» в понедельник

Обновлено в 15:54
Космос

В Японии ракета после запуска упала в море

Обновлено вчера в 06:01
Шоу-бизнес

Наташа Королева удалила обнаженное фото в поддержку Светланы Лободы

Певица Наташа Королева недавно опубликовала в Instagram обнаженный снимок, на котором она выполняет стойку на голове.
Обновлено в 12:39
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное