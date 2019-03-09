Футбол

ЦСКА одержал крупную победу над «Рубином»LiveSport.ru 10:25

ЦСКА — Рубин
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Такума Нисимура
24′
46′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
62′
Павел Могилевец
Хорен Байрамян
63′
Руслан Камболов
64′
Евгений Башкиров
Такума Нисимура
Кристиян Бистрович
66′
71′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
74′
Игорь Коновалов
Федор Чалов
83′
Игорь Дивеев
85′
Федор Чалов
Арнор Сигурдссон
85′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
89′
Яка Бийол
90′+2′
Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над «Рубином» (2:0) в матче 19-го тура российской Премьер-лиги. Счет в матче на 24-й минуте открыли армейцы. Щенников с левого фланга выполнил навес в штрафную, Фернандес из её правой части головой скинул мяч в центр.
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