Футбол
ProstoProSportЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в молодежном первенстве России
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в гостевом матче восьмого тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол забил Даниил Янов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Российская газета 11:29
Футбол
Юрий Семин оценил степень травмы Алексея Миранчука
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2): — Мы совершили те ошибки, которые непозволительно делать в таком серьезном матче, поэтому мы проиграли.
Sportbox.RU 12:21
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru вчера в 04:14
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына Кирилла с 30-летием
Накануне наследнику артиста исполнилось 30 лет, а с юбилеем его трогательно поздравил и Дмитрий Нагиев.
Дни24 12:58
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Осорио на правах аренды
Футболист "Порту" Йордан Осорио проведет ближайший сезон на правах аренды в "Зените", сообщает пресс-служба клуба.
Российская газета 13:01
Футбол
«Барселона» упустила победу в концовке матча с «Осасуной»
В следующем туре Осасуна в гостях сыграет против Вальядолида, а Барселона на своем поле встретится с Валенсией.
Советский спорт 12:54
Политика
Зеленский предложил создать польско-бандеровский мемориал
Зеленский предложил польскому коллеге «обновить и перезагрузить» двустороннюю комиссию, которая должна сгладить конфликтные трактовки истории учеными двух стран.
Евразия Daily 11:25
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Армия и оружие
Минобороны показало пуск ракеты «Искандер»
Министерство обороны России опубликовало на своём канале в YouTube видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
RT на русском 10:46
Наука
В Китае начали клонировать котов и кошек
Петрозаводск говорит 07:19
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
Газета.Ru вчера в 21:00
Политика
На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124
Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.
Профиль вчера в 08:56
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Происшествия
На Кубани женщина оставила младенца в коридоре больницы и сбежала
В кубанском городе Усть-Лабинске женщина утром 31 августа оставила в коридоре районной больницы переносную люльку с младенцем и затем сбежала.
Российская газета 11:52
Происшествия
Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 13:01
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Армия и оружие
Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» вернулся в Севастополь
Вести.Севастополь 05:40
Футбол
«Факел» разгромил «Текстильщик»
«Факел» в гостях разгромил «Текстильщик» в матче 11-го тура первенства ФНЛ.
Sportbox.RU 11:55