Футбол

ProstoProSportProstoProSportЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в молодежном первенстве России

Арсенал (Тула) — ЦСКА
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в гостевом матче восьмого тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол забил Даниил Янов.
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