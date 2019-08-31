Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в гостевом матче восьмого тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол забил Даниил Янов.

Футбол Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли» Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.

Происшествия Пассажирский автобус загорелся на Тверской в центре Москвы Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы на Тверской улице вблизи Пушкинской площади, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Происшествия Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Технологии Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 52%), около 28% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 18% сообщают о проблемах мобильного приложения для операционной системы Android.

Футбол Юрий Семин оценил степень травмы Алексея Миранчука Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 8-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2): — Мы совершили те ошибки, которые непозволительно делать в таком серьезном матче, поэтому мы проиграли.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.

Общество В Москве завершили подготовку к отопительному сезону В столице завершена подготовка к осенне-зимнему периоду, свыше 73 тысяч объектов, в том числе более 33 тысяч жилых домов готовы к зиме, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Футбол «Зенит» официально объявил о переходе Осорио Защитник португальского "Порту" Йордан Осорио перейдет в петербургский "Зенит". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Происшествия На севере Норвегии разбился вертолет Вертолет потерпел крушение у города Альта в одном из фьордов на самом севере Норвегии, количество пострадавших и погибших уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии в Twitter.

Шоу-бизнес Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».

Происшествия В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.

Общество Пассажирка самолета в США взяла с собой на борт пони Как сообщает газета Daily Mail, пони летел на самолете авиакомпании American Airlines по маршруту Чикаго-Омаха.

Политика Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.

Политика МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в субботу, 31 августа, посетили более 173 тысяч человек.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.

Политика Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса Украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил польской стороне присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Наука Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.

Кино Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800 Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.