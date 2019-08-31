Футбол
ProstoProSportЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в молодежном первенстве России
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в гостевом матче восьмого тура молодежного первенства России. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол забил Даниил Янов.
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