Футбол

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и возглавили таблицу Евролиги
Вести.Ru
17:25

В баскетбольной Евролиге состоялся матч лидеров группового этапа турнира – мадридского "Реала" и московского ЦСКА.
Вести.Ru17:25

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ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче Евролиги

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Плачущий «Реал». ЦСКА обыграл чемпиона Евролиги в Мадриде

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Евролига. 29 ноября. «Реал Мадрид» — ЦСКА — 88:93

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Сегодня матч Евролиги Реал Мадрид – ЦСКА. Прогнозы от БК «БалтБет»

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Против напавшего на Глушакова фаната возбудили административное дело

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«Ривер Плейт» проведёт два домашних еврокубковых матча без зрителей

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) наказала «Ривер Плейт» двумя домашними матчами еврокубков без зрителей, сообщается на сайте организации.
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После матча с «Акхисаром» Ари забыл, с кем играл «Краснодар»

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«Челси» разгромил проведший весь матч в меньшинстве ПАОК

"Челси" не испытал проблем с ПАОКом в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
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Тренер «Копенгагена» покинул пресс-конференцию спустя несколько секунд

Главный тренер "Копенгагена" Столе Сольбаккен посетил пресс-конференцию после выездного матча Лиги Европы с "Зенитом" (0:1). Пресс-атташе команды поинтересовался у журналистов, есть ли у них вопросы к норвежскому тренеру.
Обновлено в 18:42
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Гол Вагнера Лава помог «Бешикташу» обыграть «Сарпсборг»

Бешикташ в гостях добился волевой победы над Сарпсборгом со счетом 3:2. Проигрывая 0:2, турецкая команда сумела добиться победы.
Обновлено в 18:00
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Луис Густаво перестарался и оформил самый удивительный автогол сезона

В матче пятого тура группового турнира Лиги Европы «Марсель» на выезде сгорел «Айнтрахту» из Франкфурта – 0:4. Второй мяч за «Айнтрахт» забил полузащитник «Марселя» Луис Густаво – бразилец отдал пас на голкипера Кевина Траппа, но не рассчитал силу и оформил шикарнейший автогол.
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Черчесов уступил только тренерам-медалистам

Черчесов уступил только тренерам сборных, чьи команды выиграли медали Мундиаля: Дидье Дешаму (Франция), Златко Даличу (Хорватия) и Роберто Мартинесу (Бельгия).
Обновлено в 18:39
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«Бордо» минимально одолел «Славию»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Бордо" победил "Славию". В другом матче группы "Зенит" справился с "Копенгагеном".
Обновлено в 15:02
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Sky Sports: «МЮ» активировал опцию продления контракта с Де Хеа на год

«Манчестер Юнайтед» воспользовался опцией продления контракта вратаря Давида Де Хеа еще на один год, сообщает Sky Sports.
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Adidas создал для «Манчестер Юнайтед» леопардовую форму

На сайте Манчестер Юнайтед уже продается леопардовая форма за 65 фунтов. Новые футболки выпущены ограниченным тиражом 200 штук.
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Киевское «Динамо» победило «Астану» и вышло в плей-офф в Лиге Европы

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Хавбек «Тоттенхэма» может стать самым дорогим футболистом мира

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Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди считает, что его одноклубник Криштиану Роналду заслуживает получить еще один «Золотой мяч».
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Дом игрока ПСЖ ограбили на 600 тысяч евро

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