Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в столичном дербиМосква меняется 06 апреля в 13:54
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Московские армейцы взяли верх, со счётом 2:0, в дерби над столичным «Спартаком». Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter ПФК ЦСКА.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Рабинер – о дерби «Спартак» - ЦСКА. Как один гол мог вогнать красно-белых в кому?
Спорт-Экспрессвчера в 04:45
Перф с Федуком, танцы «армейцев» и сжигание флага ЦСКА. Главные фото с дерби
Чемпионат06 апреля в 17:15
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Составлен рейтинг самых опасных регионов России для водителей
Госавтоинспекция МВД России составила рейтинг самых опасных регионов для водителей.
Обновлено вчера в 20:51
Культура
Сыну Плющенко запретили выступать под песню Майкла Джексона
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской не сможет выступить со своей ледовой программой за рубежом.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы о Крымской наступательной операции
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
На Дальнем Востоке горят тысячи гектаров леса
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
На Тайване экстренно сел самолёт с 317 пассажирами
Обновлено вчера в 23:14
Недвижимость
Системе проектного финансирования новостроек не хватает 1 трлн рублей
Для перехода на проектное финансирование новостроек по системе эскроу-счетов строительной отрасли потребуется господдержка в триллион рублей до 2022 года, считают специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА».
Обновлено вчера в 19:24
Авто
«Инвалидку» будущего показали в Санкт-Петербурге на автосалоне
Обновлено 06 апреля в 11:07
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Армия и оружие
В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности
Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде
Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в районе Чистых прудов, предположительно, с наркотиками были задержаны двое британцев.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
Донбасс: ВСУшник в российской форме выдал себя за ополченца, но был разоблачён
В Сети появился ролик, очевидно снятый 72-м центром информационно-психологических операций Сил спецопераций ВСУ, в котором переодетый в российскую форму украинский военный изображает пьяного бойца Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 23:50
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Хоккей
Никита Кучеров обновил рекорд российских хоккеистов в НХЛ
Обновлено 06 апреля в 15:52
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено вчера в 05:49
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Общество
Жительница Забайкалья выплатит любовнице мужа компенсацию за избиение
Жительница Краснокаменска избила любовницу своего мужа, теперь ей придется заплатить за это 15 тысяч рублей компенсации, сообщила пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Обновлено вчера в 23:56
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Канал ZDF заявил о вторжении России в Эстонию накануне встречи их глав
Заявление о вторжении России в Эстонию в провокационной форме сделал ведущий Клаус Кибер 6 апреля в эфире немецкого телеканала ZDF.
Обновлено вчера в 00:25
Общество
Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов
«Ведомости» ознакомились с подготовленным Роспотребнадзором проектом новых Санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН).
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Землетрясение произошло в Черном море
Магнитуда сотрясений, произошедших на глубине в 10 километров составила 3,8. Информация об этом опубликована на сайте геофизической службы РАН.
Обновлено вчера в 13:37
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Ледоход на Томи и Оби начался в Томской области
Вечером 6 апреля в Томской области начался ледоход на Томи и Оби, река Томь вскрылась до Синего утёса.
Обновлено 06 апреля в 23:00
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Политика
МИД Венгрии вызвал посла Украины
Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено вчера в 09:27