Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в столичном дерби – 2:0Bobsoccer 06 апреля в 13:54

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 6 апреля
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Сразу несколько спартаковцев попятились назад и ничего не могли сделать после удара игрока ЦСКА. После первого гола «Спартак» просто сломался, не понимая, как дальше строить свою игру. Олег Кононов сразу решился сделать двойную замену, поменяв Мельгарехо и уставшего Глушакова на Мелкадзе и Гулиева.
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