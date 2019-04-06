Футбол
ЦСКА победил «Спартак» в столичном дерби – 2:0Bobsoccer 06 апреля в 13:54
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Сразу несколько спартаковцев попятились назад и ничего не могли сделать после удара игрока ЦСКА. После первого гола «Спартак» просто сломался, не понимая, как дальше строить свою игру. Олег Кононов сразу решился сделать двойную замену, поменяв Мельгарехо и уставшего Глушакова на Мелкадзе и Гулиева.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Максим Орешкин: Ошибки ЦСКА компенсировал Акинфеев, ошибки «Спартака» - фатальны
Советский спорт06 апреля в 14:47
Газзаев и Быстров разобрали голы ЦСКА в ворота «Спартака». Досталось и Селихову, и Жиго
Спорт-Экспрессвчера в 13:51
Перф с Федуком, танцы «армейцев» и сжигание флага ЦСКА. Главные фото с дерби
Чемпионат06 апреля в 17:15
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Финансы
Стоимость золота повышается на ослаблении доллара
Как констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич, «золото вошло в список инструментов, которые нащупали сейчас краткосрочную поддержку», а «ослабление доллара в последние дни выступает дополнительным фактором поддержки».
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Крым может первым получить новейшие истребители Су-57
Один из авиаполков ЮВО первым получит новые истребители Су-57.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung
Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
Политика
Ягланд назвал потрясением для Европы возможный выход России из СЕ
Brexit и последствия возможного выхода России из Совета Европы (СЕ) должны потрясти Евросоюз.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 09:12
Здоровье
Больницы по всему миру атаковал устойчивый к лекарствам грибок-убийца
В больницах нескольких американских штатов распространился необычайно живучий и очень опасный грибок Candida auris: он атакует пациентов с ослабленной иммунной системой и может привести к летальному исходу.
Обновлено в 02:38
Здоровье
Пермский край отмечен в списке, где дети часто заболевают раком
Пермский край попал в список регионов, где несовершеннолетние чаще всего заболевают раком.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Петербурге «заминировали» коллекторское бюро
Как сообщил 78 источник в правоохранительных органах, в полицию обратился директор компании и рассказал, что на сайте «Первого коллекторского бюро» 35-летний мужчина разместил информацию о находящемся в здании взрывном устройстве.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
СМИ узнали об увольнении Порошенко замглавы своей администрации
Источники в администрации и юридических кругах пояснили изданию, что указ находится в аппарате администрации украинского лидера.
Обновлено в 03:26
Политика
Умер экс-председатель Госсовета РТ Василий Лихачев
На 68-м году жизни сегодня скончался бывший председатель Госсовета Татарстана Василий Лихачев.В период с 1991 по 1998 год Василий Лихачев являлся вице-президентом, председателем Госсовета Татарстана, зампредом Совета Федерации РФ.
Обновлено в 02:21
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Компания Fisker выпустила новый тизер будущего электрокроссовера
Американская компания Fisker продолжает подогревать любопытство поклонников к своей новой разработке – электрическому кроссоверу.
Обновлено в 01:18
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по сумме трансфера Азара
"Реал" ведет активные переговоры с "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В селе Приамурья убиты мужчина и его 11-летняя дочь
Следствие возбудило уголовное дело из-за убийства мужчины и его 11-летней дочери в селе Ивановка Ивановского района Амурской области, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
В Омске избили участника «Дома-2» Романа Гриценко
Обновлено вчера в 22:41
Музыка
30 лет и 3 дня: YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
Обновлено вчера в 20:13
Политика
В США заявили об «усталости» от инициатив по санкциям против России
В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
Обновлено в 02:37
Общество
Животных из китовой тюрьмы отпустят на свободу
Ученые решили выпустить всех животных из китовой тюрьмы в бухте Средняя Приморского края в дикую природу.
Обновлено в 03:17
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Финансы
Индекс Мосбиржи снова обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи на открытии торгов превысил 2554 пункта, обновив исторический максимум.
Обновлено в 03:39
Здоровье
Сезон открыт: клещи покусали 17 свердловчан
В Свердловской области к сегодняшнему дню от укусов клещей пострадали уже 17 человек. Из них 11 – это жители Екатеринбурга.
Обновлено в 02:56
Происшествия
На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар
Пожар начался на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самарской области, заявили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11