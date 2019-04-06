Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче РПЛКоммерсантъ 13:55

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Футболисты московского «Спартака» проиграли столичному ЦСКА в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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