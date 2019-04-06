Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю СигурдссонаLiveSport.ru вчера в 13:55
|46′
Арнор Сигурдссон
|49′
Родриго Бекао
|53′
Ильзат Ахметов
|55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
|62′
Аяз Гулиев
|63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
|63′
Александр Селихов
Александр Максименко
|68′
Георгий Джикия
|73′
|78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
|90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Спартак
Расстановка 4‑4‑2
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
94
Ханни
7
Гулиев
47
Зобнин
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
12
Адриано
35
Акинфеев
2
Фернандес
14
Набабкин
50
Бекао
78
Дивеев
42
Щенников
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
15
Ефремов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от столичного ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России. Армейцы открыли счет в матче на старте второго тайма. После заброса в штрафную «Спартака» на 46-й минуте, мяч от головы защитника полетел в штангу.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Гаджеты
Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность
Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.
Обновлено в 19:08
Транспорт
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Общество
Нельзя уволить? Пусть идет в отпуск или домой. Как спасти компанию от токсичного работника
Особенно страшно, если среди ваших коллег есть кто-то «токсичный», тот, кто всегда грубит, во всем сомневается и откровенно хамит в ответ на даже незначительную просьбу.
Обновлено в 09:26
Музыка
Ко дню рождения Михаила Круга музыканты Твери написали песню
Обновлено в 11:09
Общество
В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии
В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.
Обновлено в 05:49
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
Егор Холявин оказался на грани анорексии
Бывший участник «Дома-2» Егор Холявин мечтал об идеальной внешности, но стал заложником своей мечты, а теперь оказался на грани жизни и смерти.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя
Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода
На Крымском Валу в Москве автомобиль сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Обновлено в 20:48
Религия
Православные отмечают Благовещение
Православные христиане отмечают сегодня один из главных и древнейших церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
«Исламское государство» опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.
Обновлено в 17:46
Транспорт
Как мы жили в 2018 году. Полная версия отчёта главы Тайшета
Глава Тайшетского городского поселения отчитался о результатах деятельности администрации и об исполнении возложенных на местную власть полномочий в 2018 году.
Обновлено в 20:50
Политика
Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери
Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
Франция активизирует создание гиперзвукового носителя ядерного оружия
Обновлено в 05:29
Экономика
Superjet взлетят за счет производителя
InterJet просит отремонтировать двигатели в долг О том, что InterJet откажется от восьми дополнительных самолетов SSJ 100, предусмотренных твердым контрактом с ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию — ОАК) от 2011 года, "Ъ" рассказали два топ-менеджера авиапрома.
Обновлено в 18:07
Экономика
Бизнес-ангелов включили в бюджет
По словам Игоря Дроздова, общий размер возмещения одному инвестору за инвестиции в одного участника не сможет превышать 20 млн руб. Бизнес-ангелы смогут получить возмещение при наличии официальных доходов, с которых уплачены налоги, что снимает возможные вопросы к легальности источников дохода, отметил он.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес
Ирина Печерникова после смерти мужа и отца переехала в глухую деревню
Актриса Ирина Печерникова решила переехать в малолюдное место после смерти третьего супруга.
Обновлено в 06:16
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
ВВС армии Хафтара ударили по позициям проправительственных сил в Ливии
Обновлено в 07:48
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные
Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Происшествия
ГИБДД РФ назвала самые опасные для водителей регионы России
Среди всех субъектов России Краснодарский край оказался самым опасным для водителей в 2018 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные ГИБДД РФ.
Обновлено в 21:04
Наука
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Обновлено 05 апреля в 05:33
Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности США
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Жители Самары наблюдали падение метеорита
Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.
Обновлено в 19:00
Космос
Ночью над Мурманской областью в небе наблюдались загадочные огни
Необычное световое явление, вызванное свечением распыленных реагентов, можно было наблюдать в ночном небе Норвегии, Швеции и Мурманской области.
Обновлено в 17:41