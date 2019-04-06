Футбол

ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю СигурдссонаLiveSport.ru вчера в 13:55

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от столичного ЦСКА (0:2) в матче 22-го тура чемпионата России. Армейцы открыли счет в матче на старте второго тайма. После заброса в штрафную «Спартака» на 46-й минуте, мяч от головы защитника полетел в штангу.
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