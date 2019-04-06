ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю СигурдссонаРИА Новости 15:25

Футболисты ЦСКА в московском дерби в рамках 22-го тура чемпионата России в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.

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Футбол Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в игре с ЦСКА Голкипер столичного "Спартака" Александр Селихов не смог из-за травмы доиграть встречу 22-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

Происшествия СК расследует убийство девушки в гостинице на северо-западе Москвы Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в гостинице на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного СУ СК.

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