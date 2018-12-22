Хоккей
ЦСКА победил СКА на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге
ЦСКА победил СКА на футбольном стадионе в Санкт-ПетербургеРБК11:56
СКА—
ЦСКА
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
|13'
Линден Вей
|24'
Павел Карнаухов
|30'
Кирилл Капризов
Никита Гусев
|58'
|60'
Янник Хансен
Информация о матче: Чемпионат, Спорт-Экспресс, LiveResult.Ru
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Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА завершился победой столичной команды со счетом 4:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» — футбольном стадионе «Зенита». Первое символическое вбрасывание провел чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
РБК11:56
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