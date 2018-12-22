Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА завершился победой столичной команды со счетом 4:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» — футбольном стадионе «Зенита». Первое символическое вбрасывание провел чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

ЦСКА победил СКА на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге

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