Хоккей

ЦСКА победил СКА на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге
РБК
11:56

СКА
ЦСКА
1 – 4
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
13'
Линден Вей
24'
Павел Карнаухов
30'
Кирилл Капризов
Никита Гусев
58'
60'
Янник Хансен
Информация о матче: Чемпионат, Спорт-Экспресс, LiveResult.Ru
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Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА завершился победой столичной команды со счетом 4:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» — футбольном стадионе «Зенита». Первое символическое вбрасывание провел чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
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