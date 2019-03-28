Хоккей
ЦСКА обыграл СКА в матче финала Западной конференцииИзвестия 15:57
ЦСКА—
СКА
2 – 1
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, сегодня
|15'
Динар Хафизуллин
Александр Попов
|18'
Михаил Григоренко
|28'
Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над питерским СКА со счетом 2:1 в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — финала Западной конференции. Встреча состоялась в российской столице в четверг, 28 марта. В составе армейцев отличились нападающие Александр Попов и Михаил Григоренко.
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