Футбол
ЦСКА обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенстваЧемпионат 06:04
В матче 4-го тура молодёжного первенства России «Рубин» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе "Рубин" в Казани и завершилась победой "армейцев" со счётом 2:0. В конце первого тайма, на 43-й минуте, нападающий ЦСКА Илья Востриков открыл счёт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 10:39
Политика
Супруга Асада сообщила, что победила рак
Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.
Обновлено в 11:52
Наука
Ученые создали робота-таракана с навыками спасателя
Робот-таракан создан из поливинилиденфторида - достаточно жесткого полимерного материала с эластическим покрытием.
Обновлено вчера в 03:50
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Космос
На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой
На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Обновлено в 07:50
Общество
Минздрав назвал регионы с самым большим числом наркозависимых россиян
Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.
Обновлено в 09:04
Происшествия
На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин
Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:16
Космос
Крупнейший в мире телескоп появится в Чили к 2027 году
Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году.
Обновлено 02 августа в 18:34
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Общество
Синоптики рассказали, когда придет тепло в европейскую часть России
Потепление придет в европейскую часть России в середине следующей недели. Об этом рассказали в Гидрометеоцентре.
Обновлено в 09:40
Происшествия
МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве
На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено в 05:18
Кино
Принц Чарльз сыграет в фильме о Джеймсе Бонде
Обновлено в 09:09
Политика
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.
Обновлено в 10:14
Кино
Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр
Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе
Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Здоровье
Врач развенчал миф о пользе активированного угля
Врач Александр Мясников заявил, что популярный у россиян активированный уголь является неэффективным лекарством при расстройстве желудка.
Обновлено в 10:02
Политика
Минтранс выступил за создание в России сети ВСМ
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Украинские военные мешают работе ОБСЕ у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики зафиксировала работу украинской техники для ведения радиоэлектронной борьбы, которая мешает деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины
Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы
В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.
Обновлено в 03:42
Футбол
Магуайр успешно прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
Защитник Гарри Магуайр успешно прошёл медосмотр в "Манчестер Юнайтед". Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Обновлено в 11:27