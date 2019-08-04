В матче 4-го тура молодёжного первенства России «Рубин» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе "Рубин" в Казани и завершилась победой "армейцев" со счётом 2:0. В конце первого тайма, на 43-й минуте, нападающий ЦСКА Илья Востриков открыл счёт.

Происшествия В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.

Происшествия Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США «Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Политика Супруга Асада сообщила, что победила рак Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.

Наука Ученые создали робота-таракана с навыками спасателя Робот-таракан создан из поливинилиденфторида - достаточно жесткого полимерного материала с эластическим покрытием.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Политика Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Автоспорт Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.

Космос На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.

Общество Минздрав назвал регионы с самым большим числом наркозависимых россиян Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.

Происшествия На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Синоптики рассказали, когда придет тепло в европейскую часть России Потепление придет в европейскую часть России в середине следующей недели. Об этом рассказали в Гидрометеоцентре.

Происшествия МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.

Политика МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.

Кино Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.

Происшествия Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.

Происшествия Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске» Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.

Здоровье Врач развенчал миф о пользе активированного угля Врач Александр Мясников заявил, что популярный у россиян активированный уголь является неэффективным лекарством при расстройстве желудка.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.

Общество Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.

Армия и оружие Украинские военные мешают работе ОБСЕ у линии соприкосновения Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики зафиксировала работу украинской техники для ведения радиоэлектронной борьбы, которая мешает деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе.

Происшествия Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.

Происшествия В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.