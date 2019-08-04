Футбол

ЦСКА обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенстваЧемпионат 06:04

Сочи — Уфа
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Сочи, Стадион «Фишт»
В матче 4-го тура молодёжного первенства России «Рубин» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе "Рубин" в Казани и завершилась победой "армейцев" со счётом 2:0. В конце первого тайма, на 43-й минуте, нападающий ЦСКА Илья Востриков открыл счёт.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче молодежных команд

Sportbox.RU06:06

ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче молодежного первенства

Советский спорт06:15

ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче молодежных команд

Матч ТВ06:06

ЦСКА на выезде победил «Рубин» в матче молодежного первенства

Sport24.ru05:53

ЦСКА обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенства

Чемпионат06:04

Футболисты ЦСКА победили «Рубин» в матче молодежного первенства России

РИА Новости06:01

Молодежные команды. ЦСКА обыграл «Рубин», «Сочи» и «Уфа» сыграли вничью

Спорт-Экспресс05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США

«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 10:39
Политика

Супруга Асада сообщила, что победила рак

Супруга президента Сирии Асма Асад успешно поборола онкологическое заболевание, спустя год после того, как была первый раз помещена в госпиталь в Дамаске с диагнозом злокачественной опухоли молочной железы.
Обновлено в 11:52
Наука

Ученые создали робота-таракана с навыками спасателя

Робот-таракан создан из поливинилиденфторида - достаточно жесткого полимерного материала с эластическим покрытием.
Обновлено вчера в 03:50
Общество

Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Политика

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Общество

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Космос

На российском метеоспутнике «Метеор-М» произошел сбой

На российском метеоспутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, сообщил РИА Новости радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Обновлено в 07:50
Общество

Минздрав назвал регионы с самым большим числом наркозависимых россиян

Больше всего пациентов с впервые установленной наркотической зависимостью в прошлом году было выявлено в Еврейской автономной области.
Обновлено в 09:04
Происшествия

На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин

Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:16
Космос

Крупнейший в мире телескоп появится в Чили к 2027 году

Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году.
Обновлено 02 августа в 18:34
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Общество

Синоптики рассказали, когда придет тепло в европейскую часть России

Потепление придет в европейскую часть России в середине следующей недели. Об этом рассказали в Гидрометеоцентре.
Обновлено в 09:40
Происшествия

МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве

На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе

Обновлено в 05:18
Кино

Принц Чарльз сыграет в фильме о Джеймсе Бонде

Обновлено в 09:09
Политика

МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России

МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.
Обновлено в 10:14
Кино

Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр

Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48
Интернет

Instagram и WhatsApp переименуют

Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе

Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Здоровье

Врач развенчал миф о пользе активированного угля

Врач Александр Мясников заявил, что популярный у россиян активированный уголь является неэффективным лекарством при расстройстве желудка.
Обновлено в 10:02
Политика

Минтранс выступил за создание в России сети ВСМ

Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон

Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Общество

Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге

Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Украинские военные мешают работе ОБСЕ у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики зафиксировала работу украинской техники для ведения радиоэлектронной борьбы, которая мешает деятельности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины

Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.
Обновлено в 08:50
Происшествия

В Амурской области эвакуируют село из-за угрозы прорыва дамбы

В Амурской области эвакуируют село Усть-Ивановка Благовещенского района в связи с угрозой прорыва дамбы на берегу реки Зея, в результате чего населенный пункт может быть затоплен.
Обновлено в 03:42
Футбол

Магуайр успешно прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Гарри Магуайр успешно прошёл медосмотр в "Манчестер Юнайтед". Об этом в Twitter сообщает журналист Николо Скира.
Обновлено в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное