Футбол
ЦСКА обыграл «Рубин» в матче молодёжного первенстваЧемпионат 06:04
В матче 4-го тура молодёжного первенства России «Рубин» принимал московский ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе "Рубин" в Казани и завершилась победой "армейцев" со счётом 2:0. В конце первого тайма, на 43-й минуте, нападающий ЦСКА Илья Востриков открыл счёт.
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