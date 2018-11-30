Футбол

ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги
Газета.Ru
вчера в 22:16

ЦСКА на выезде победил "Реал" в матче Евролиги, сообщает "Советский спорт". Матч завершился со счетом 93:88 в пользу российского клуба. Для "Реала" это поражение стало вторым в Евролиге.
Газета.Ruвчера в 22:16

Подробнее о событии

ЦСКА обыграл «Реал» в матче Евролиги

Газета.Ruвчера в 22:16

«Реал» забивал даже с 22 метров, а победил все равно ЦСКА. Это было мощно. Видео

Матч ТВвчера в 20:45

ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в матче Евролиги

РИА Новостивчера в 17:02

ЦСКА на выезде обыграл «Реал» и единолично возглавил турнирную таблицу Евролиги

Чемпионатвчера в 16:53

Плачущий «Реал». ЦСКА обыграл чемпиона Евролиги в Мадриде

Советский спортвчера в 17:49

ЦСКА разгадал тайны мадридского двора

Спорт-Экспрессвчера в 18:35

Сегодня матч Евролиги Реал Мадрид – ЦСКА. Прогнозы от БК «БалтБет»

Букмекеры.рфвчера в 02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Футбол

Напавший на Глушакова болельщик арестован на 10 суток

Обновлено в 06:48
Футбол

Санчес выбыл на долгий срок из-за травмы

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выбыл на долгий срок, информирует Sky Sports.
Обновлено в 06:44
Футбол

«Бока Хуниорс» наотрез отказывается играть с «Ривер Плейт» в Мадриде

Руководство аргентинского футбольного клуба "Бока Хуниорс" отказывается проводить ответный матч финала Кубка Либертадорес против "Ривер Плейт".
Обновлено в 06:33
Футбол

Защитник «Уфы» Живоглядов может перейти в «Локомотив»

Обновлено в 06:36
Футбол

ФК «Краснодар» на шаг приблизился к выходу в плей-офф Лиги Европы

Со счетом 2:1 городские быки обыграли турецкий "Акхисарспор". Это был матч группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 03:21
Футбол

Кейлор Навас: «Я выиграл три ЛЧ подряд, а теперь сижу на лавке»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас выразил недовольство своим положением.
Обновлено в 06:43
Футбол

«Оренбург» крупно проиграл «Крыльям Советов» в молодежном первенстве

«Оренбург» на своем поле уступил «Крыльям Советов» в матче 16-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 06:42
Футбол

Игроки российских клубов не попали в команду недели Лиги Европы

Ранее главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал матч против люксембургского "Дюделанжа" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 06:38
Футбол

Фабрегас: я счастлив в «Челси», но каждый хочет играть больше

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, что пока не планирует уходить из лондонского клуба.
Обновлено в 06:09
Футбол

Семак назвал победу «Зенита» над «Копенгагеном» тяжелой

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак назвал победу "Зенита" над "Копенгагеном" тяжелой.
Обновлено в 03:37
Футбол

РПЛ. «Рубин» и «Динамо» откроют 16-й тур

Обновлено в 05:33
Футбол

ФИФА с 2020 года может ввести ограничения на аренду игроков

ФИФА планирует ввести ограничения на аренды игроков, сообщает The Times.
Обновлено в 06:03
Футбол

Дом футболиста ПСЖ ограбили во время матча Лиги чемпионов

Дом форварда ПСЖ Эрика Шупо-Мотинга ограбили во время матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:1).
Обновлено в 04:43
Футбол

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам матчей 5-го тура группового этапа еврокубков незначительно оторвалась от Португалии, но еще больше отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.
Обновлено в 03:30
Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Марсель», «Лацио» проиграл «Аполлону»

В другом матче группы Лацио в гостях проиграл Аполлону со счетом 0:2. В составе победителей отличились Давид Фаупала (31) и Саша Маркович (82).
Обновлено в 05:04
ещё по теме
Главное