Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» в матче ЕвролигиProstoProSport вчера в 13:59
Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги переиграли «Реал» из Мадрида.
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Политика
Во Львове Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие
Адмирал ВМС США призвал перейти к «наступлению» на Россию
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты
Названы смартфоны с самым высоким уровнем излучения
Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Пожар в трамвае произошел на юге Москвы
Обновлено в 00:46
Космос
Роскосмос обозначил сроки высадки российских космонавтов на Луну
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Осужденные колонии под Самарой устроили драку и пожар
Обновлено вчера в 14:49
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Суматранский тигр насмерть задрал свою невесту в Лондонском зоопарке
Суматранский тигр по кличке Асим, который в конце января прибыл в зоопарк Лондона, задрал тигрицу Мелати во время первого свидания.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Посольство РФ отметило жесткие условия содержания Селезнева в тюрьме в США
Администрация тюрьмы в США, где содержится россиянин Роман Селезнев, применяет к нему необоснованно жесткие тюремные ограничения и отказывает в проведении комплексного медицинского обследования, сообщило посольство РФ с США.
Обновлено в 00:39
Авто
Renault разработает пикап Renault Duster в 2019 году
Официальные лица Renault сообщили, что пикап на базе Duster станет утилитарной моделью.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Небензя объяснил перепалки в ООН
Категоричные и зачастую эмоциональные выступления постпредов стран в Совете Безопасности ООН случаются из-за разного подхода государств к обсуждаемым проблемам и не относятся к личным отношениям самих глав миссий, сообщил на встрече с журналистами в преддверии Дня дипломата РФ постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Обновлено в 00:30
Авто
Lamborghini представила в России новый Huracan Evo
В Москве прошла премьера обновленного суперкара Lamborghini Huracan, который отныне называется Huracan Evo.
Обновлено вчера в 02:09
Авто
Стартовали продажи многопедальных Lada Granta
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приступил к приему предзаказов на учебную модификацию четырехдверной Lada Granta.
Обновлено вчера в 10:24
Происшествия
Вблизи Курил произошло землетрясение
Обновлено в 00:44
Технологии
В Таиланде открылся магазин без персонала
В Пхукете мобильная компания AIS открыла первый магазин без персонала. Создание и обустройство магазина обошлось в 635,8 тысяч долларов.
Обновлено в 00:21
Общество
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
Крупнейший российский авиаперевозчик — компания «Аэрофлот» усложняет правила перевозки домашних животных на борту самолетов.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
На Украине пожаловались на отток летчиков-испытателей в Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в частности летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации.
Обновлено в 00:13
Экономика
Агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного «Ba1» до инвестиционного «Baa3».
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Синоптики заявили о наступлении самого теплого десятилетия за 150 лет
Декада с 2014-го по 2023 год станет самой теплой за последние 150 лет, утверждают специалисты Всемирной метеорологической организации.
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Авто
Объявлены российские цены на новую Toyota Corolla
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на седан Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 13:35
Кино
Умер енот, ставший прототипом персонажа из «Стражей Галактики»
Енот по кличке Орео, с которого аниматоры скопировали образ енота Ракеты из фантастического фильма «Стражи Галактики», скончался в четверг, сообщает LADBible.
Обновлено вчера в 06:27
Авто
Toyota сделала из RAV4 полноценный внедорожник
Компания Toyota показала новую версию кроссовера RAV4, подготовленного для бездорожья. Премьера прошла на Чикагском автосалоне.
Обновлено вчера в 11:11
Общество
«Росконтроль» назвал лучший стиральный порошок
Все образцы нарушили норму по токсичности. Худший результат по анионогенным поверхностно-активным веществам показал порошок AOS/«Я родился».
Обновлено вчера в 01:27
Общество
Авиапассажиры рассказали о самых раздражающих вещах в самолете
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
В Шереметьево трех человек сняли с рейса за распитие алкоголя на борту
Трех человек в аэропорту Шереметьево сняли с самолета в Анталию за распитие алкоголя, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Обновлено вчера в 15:03