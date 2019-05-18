Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал ЕвролигиРИА Новости вчера в 18:43
ЦСКА—
Реал Мадрид
95 – 90
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
Полуфинал, вчера
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Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира. Встреча "Финала четырех", прошедшая в пятницу в испанской Витории-Гастейс, завершилась со счетом 95:90 в пользу московской команды.
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