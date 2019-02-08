Футбол

ЦСКА обыграл «Реал» и вышел на второе местоКоммерсантъ 18:08

ЦСКА обыграл «Реал» и вышел на второе место Ключевым событием февраля в Евролиге стала московская встреча двух европейских суперклубов — ЦСКА и «Реала». Удача была на стороне армейцев, победивших со счетом 82:78, что позволило им отодвинуть мадридцев со второго места в регулярном чемпионате.
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