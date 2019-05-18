ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной ЕвролигиRT на русском вчера в 04:56

В пятницу, 17 мая, в испанской Витории-Гастейс пройдут первые матчи «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги. Столичный ЦСКА, восьмой раз подряд пробившийся в число сильнейших клубов континента, в полуфинале турнира встретится с мадридским «Реалом».

ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги

Политика Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

Политика Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ Госдума изучит все возможные риски принятия решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но сначала нужно дождаться реакции самой ПАСЕ на заявление Комитета министров Совета Европы.

Политика Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.

Политика Российские соотечественники хотят создать «округ дальнего зарубежья» В свою очередь депутат Госдумы Павел Шперов отметил, что вопрос о гражданстве вполне возможно реализовать.

Музыка Лазарев вошел в чарты iTunes 11 европейских стран Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», вошел с песней Scream в чарты iTunes 11 европейских стран.

Общество Стало известно, сколько стоила «победа» дочки Алсу на «Голос. Дети» Как выяснили журналисты, стоимость одного звонка с помощью специального бота составляет примерно 15 рублей, одно СМС от робота обойдётся примерно в 10 рублей.

Политика Минтранс выполнит поручение президента по открытию ж/д части Крымского моста раньше срока Министерство транспорта выполнит поручение президента Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста с опережением графика, сообщил журналистам в субботу в ходе рабочей поездки в Крым глава министерства Евгений Дитрих.

Происшествия Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

Происшествия В Перу два человека погибли при падении вертолета Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.

Футбол Вратарь молодежки «Уфы» попал в больницу после гола Голкипер молодежного состава российского футбольного клуба «Уфа» Тимур Акмурзин попал в больницу после матча с «Оренбургом» в рамках Первенства России по футболу.

Шоу-бизнес Павел Прилучный продает дом через Instagram На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.

Экономика Nord Stream 2 AG: «Северный поток-2» точно еще можно достроить вовремя Nord Stream 2 AG в материалах по третьей заявке для Дании на строительство "Северного потока-2" отметила, что в случае реализации проекта в соответствии с этой заявкой и ее согласовании Данией ближе к концу года, завершение строительства газопровода может сдвинуться на вторую половину 2020 года.

Экономика Федеральный бюджет за январь-апрель исполнен с профицитом Профицит федерального бюджета за январь-апрель России составил 2,1 процента, следует из материалов Минфина, размещенных на сайте ведомства.

Энергетика Украина готовится зимой потерять «русский транзит» Обещал европейским партнерам оставить Украине возможность какого-то транзитного потока и глава российского государства, что вполне соответствует и пожеланиям крупнейших европейских потребителей русского голубого топлива — например, в той же Германии.

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Футбол Футболист «Славии» Соучек может стать игроком московского «Спартака» Полузащитник чешского футбольного клуба "Славия" Томаш Соучек может перейти в московский "Спартак".

Политика США отказались от постоянного посла на Украине, узнали СМИ Соединенные Штаты пока не собираются назначать постоянного посла на Украине на замену покинувшей свой пост Мари Йованович, его обязанности будет выполнять временный поверенный.

Экономика Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Здоровье Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.

Армия и оружие Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе «Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.

Общество Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.