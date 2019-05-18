ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал ЕвролигиГазета.Ru вчера в 17:32

Московский ЦСКА стал вторым финалистом Евролиги, передает "Советский спорт". Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90. По ходу встречи российская команда большинство времени уступала испанцам в счете.

ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

Политика Зеленский намерен распустить Верховную Раду Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду.

Политика Порошенко открыто обвинил Москву в геноциде крымских татар Обвиняли в дружбе с фашистами: кого депортировали из Крыма 75 лет назад "Убежден, право крымских татар свободно жить на своей земле будет восстановлено", — заявил Порошенко.

Политика Кто и как разрешит конфликт вокруг храма в Екатеринбурге Как власти решают проблему В ответ на протесты против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы власти решили спросить мнение горожан.

Происшествия У бывших сотрудников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Черкалин, Фролов и Васильев – бывшие сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, они были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам после задержания в апреле.

Происшествия В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Политика У чиновников аппарата правительства РФ нашли недвижимость в Европе Самым богатым чиновником аппарата правительства РФ оказался Сергей Куликов, который занимает пост первого замглавы коллегии военно-промышленной комиссии: согласно данным в декларации, он заработал 46,9 млн рублей.

Политика Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю» Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.

Общество Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.

Футбол Андреа Барцальи: «Я остаюсь в футболе» Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи признался, что еще не определился со своим будущим после завершения карьеры футболиста.

Технологии AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку» Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Происшествия Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

Авто Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.

Здоровье Врачи заявили, что после 35 шансы забеременеть значительно падают Шансы забеременеть падают для женщин после 35 лет и даже с помощью экстракорпорального оплодотворения уменьшаются в два раза к возрасту 40 лет и старше.

Происшествия Мать в Забайкалье облила 1,5-годовалую девочку кипятком В Забайкалье расследуют уголовное дело по факту гибели полуторагодовалой девочки, которую мать облила кипятком.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Наука В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда По данным источника, новая модель японского скоростного железнодорожного экспресса "Синкансэн", который должен быть введён в эксплуатацию в 2030 году, впервые показали прессе.

Футбол Федор Чалов: «В игре с „Ахматом“ важно как можно скорее открыть счет» Нападающий ЦСКА Федор Чалов в преддверии матча 29-го тура РПЛ с «Ахматом» рассказал, что армейцы собираются действовать на поле первым номером.

Происшествия Юлия Скрипаль готовит заявление Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.

Экономика Китай отказался от переговоров с США по торговой сделке Эксперт РБК-ТВ рассказал, чем вызван начавшийся обвал тайваньского доллара, стоит ли ждать дальнейшего обесценивания юаня и к чему еще приведет эскалация торговой войны: Не самым ожидаемым следствием торговой войны оказался обвал курс биткоина после двух недель уверенного роста.

Шоу-бизнес Павел Прилучный продает дом через Instagram На личной странице в Instagram артист разместил объявление о продаже дома в поселке Деденево.

Авто Самый быстрый человек на планете презентовал новый электрокар Усэйн Болт, которого многие знают как олимпийского чемпиона и быстрейшего человека на планете, решил погрузиться в мир электрического транспорта.

Политика Канцлер Австрии встретится с вице-канцлером, чтобы обсудить его будущее после скандала с предпринимательницей из РФ Через час канцлер Австрии Себастьян Курц встретится с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, чтобы обсудить его будущее после скандала вокруг видео, где он запечатлен с российской предпринимательницей.

Политика России возвращают право голоса в ПАСЕ Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.