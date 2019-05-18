Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал ЕвролигиГазета.Ru вчера в 17:32
ЦСКА—
Реал Мадрид
95 – 90
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
Полуфинал, вчера
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Московский ЦСКА стал вторым финалистом Евролиги, передает "Советский спорт". Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90. По ходу встречи российская команда большинство времени уступала испанцам в счете.
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«Да я ######## уже в полуфиналах проигрывать!». ЦСКА в этом году не уступает «Реалу»
Sports.ruвчера в 19:58
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