Московский клуб ЦСКА на своем поле переиграл «Оренбург» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 20 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. В составе победителей голевыми действиями отметились Никола Влашич и Арнор Сигурдссон.

Политика Зеленский предложил партии Вакарчука парламентскую коалицию По словам президента, Вакарчуку предложили сотрудничать еще в начале президентской кампании артиста.

Политика «Оппозиционная платформа» не собирается входить в коалицию со «Слугой народа» Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" на намерена входить в коалицию с партией "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава политсовета оппозиционной силы Виктор Медведчук.

Политика В МИД РФ назвали условие возвращения российских военных в Венесуэлу Российские военные специалисты решили поставленные перед ними задачи в Венесуэле, но при необходимости могут вернуться в эту латиноамериканскую страну.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Политика Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером.

Происшествия Пожар произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы Пожар произошел в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома на улице Академика Павлова.

Общество Обнародовано фото из барака Кокорина и Мамаева 20 июня журналистка Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале снимок, сделанный в колонии в Белгородской области, где в данный момент отбывают наказание скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Наука В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг Зоологи обнаружили на юге Китая новый вид ассамских летяг, сообщается в ZooKeys.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.

Политика ЦИК Украины представила первые данные об итогах выборов в Раду Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных парламентских выборах, следует из данных ЦИК.

Экономика Орешкин предупредил о взрыве в экономике из-за кредитов россиян Глава МЭР Максим Орешкин рассказал, через сколько времени количество кредитов россиян станет проблемой для экономики России, передает ТАСС.

Экономика Американский ритейл уходит в онлайн Последняя становится все более популярной у американского населения — еще в феврале Министерство торговли США объявило, что онлайн-продажи в стране впервые в истории обогнали по объему выручки продажи в физических магазинах.

Политика На Украине завершилось голосование на досрочных выборах в Раду Избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду закрылись на Украине в 20:00 (совпадает с московским временем).

Футбол РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.

Футбол «Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» Второй тур российской премьер-лиги продолжился матчем в Москве. "Динамо" принимало казанской "Рубин" и проиграли 0:1.

Экономика Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю 2019 года в России Эксперты снижают прогнозы по урожаю некоторых культур в России в этом году из-за погодных условий, однако в целом ситуация остаётся оптимистичной.

Политика Порошенко пообещал в Раде остановить «реванш пророссийских сил» Бывший президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко пообещал в Верховной раде остановить реванш пророссийских сил.

Политика Косачев: Зеленскому удалось переформатировать Раду в более лояльную Без всякого сомнения, Зеленскому удалось решить задачу-минимум: переформатировать Верховную Раду таким образом, чтобы превратить ее из оппозиционной в хотя бы относительно лояльную.

Спорт Российские шпажистки выиграли серебро чемпионата мира Женская сборная России по фехтованию на шпагах уступила команде Китая в финале чемпионата мира в Будапеште.

Авто В июне продажи автомобилей KIA с пробегом выросли на 26% Российские дилеры KIA в рамках программы «KIA Уверен» реализовали в июне 619 сертифицированных автомобилей с пробегом – на 26% больше, чем годом ранее.

Армия и оружие Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе 21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие.

Происшествия Стендап-комик умер на сцене во время выступления Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.