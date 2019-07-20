Футбол

ЦСКА обыграл «Оренбург» во втором туре чемпионата РоссииREGNUM вчера в 14:41

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
Московский клуб ЦСКА на своем поле переиграл «Оренбург» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 20 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. В составе победителей голевыми действиями отметились Никола Влашич и Арнор Сигурдссон.
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