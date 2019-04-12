Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеСпорт-Экспресс 07:52
ЦСКА одержал победу над "Оренбургом" (2:0) в матче 23-го тура молодежном первенстве чемпионата России. Молодежные команды 23-й тур "ЦСКА – мол."
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:20, Ашберн
Энергетика
СМИ: Saipem и «Газпром» составили проект соглашения по спору вокруг «Южного потока»
Итальянская Saipem и дочерняя компания "Газпрома" выработали проект соглашения по мирному урегулированию спора, связанного с нереализованным проектом "Южный поток", сообщает в четверг итальянское экономическое издание Milano Finanza со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Экс-полицейский, осужденный за пытки в ОП «Дальний», просит УДО
Условно-досрочного освобождения просит бывший оперуполномоченный Рамиль Ахметзянов, признанный виновным по делу о пытках в отделе полиции «Дальний».
Обновлено в 06:12
Политика
Кремль ждет реакции Авакова на встречу Макрона, Порошенко и Зеленского
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве ждут реакции украинского МВД на встречу президента Франции Эммануэля Макрона с кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, так как ранее глава ведомства Арсен Аваков критиковал российского премьера Дмитрия Медведева за встречу с кандидатом первого тура Юрием Бойко.
Обновлено в 05:49
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием
Обновлено в 07:25
Политика
Кадыров призвал простить долги за газ жителям Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда об отмене списания долгов жителей за газ.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Суд оставил экс-министра Абызова под арестом в СИЗО
Защита экс-министра Михаила Абызова в своей апелляционной жалобе просила Мосгорсуд отменить его арест в СИЗО и изменить меру пресечения на подписку о невыезде либо на залог в 1 млрд рублей.
Обновлено в 05:53
Гаджеты
В России запустили продажи флагмана Nokia 9 PureView
В США стоимость смартфона от HMD Global составляет 599 долларов, а в Европе девайс с пятью камерами стоит 699 долларов.
Обновлено в 06:59
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Общество
Почти 500 москвичей получили компенсацию за приставку для цифрового ТВ
Москва компенсировала покупку приставки для цифрового телевидения более 460 горожанам.
Обновлено в 07:17
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника
Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Футбол
Футболист «Бенфики» Секейра стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕ
Нападающий «Бенфики» Жоао Секейра стал самым молодым игроком в истории, оформившим хет-трик в матче Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Школьницу в Петербурге мать «сдавала» мужчинам: СКР ведет проверку
По данным «78.ru», отец девочки узнал о творящемся с его дочерью от старшего сына, который скопировал и прислал переписку матери с потенциальным «покупателем» о передаче девочки в «личное пользование» на выходные за 10 тысяч рублей.
Обновлено в 05:08
Политика
Путин заявил, что призыв в армию постепенно уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Происшествия
На Кубани упал легкомоторный самолет
Обновлено в 07:46
Футбол
Фирмино признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Победу одержал нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забивший гол "Порту" и отдавший результативную передачу.
Обновлено в 06:42
Футбол
Фанатам Кокорина и Мамаева отказали в проведении митинга
Обновлено в 07:58
Политика
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
Обновлено в 03:54
Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Космос
В SpaceX сообщили о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy
Для Falcon Heavy (самой мощной из используемых сейчас ракет) это первый коммерческий старт и второй запуск в ее истории.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Политика
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
В Лондоне арестовали основателя WikiLeaks, интернет-журналиста и телеведущего Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Автоспорт
Валттери Боттас: В поворотах Шанхая Mercedes выглядит лучше Ferrari
Лидер пятничных свободных заездов Гран При Китая Валттери Боттас поделился впечатлениями от начала гоночного уик-энда.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Краснодаре завели дело на избивших парня полицейских
По данным следствия, полицейские, не выяснив, совершает ли он правонарушение либо преступление, ударили его по ноге резиновой дубинкой, затем инспектор "нанес не менее двух ударов ногами".
Обновлено в 06:48