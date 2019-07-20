Футбол

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче российской премьер-лигиRambler News Service вчера в 14:31

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
Футболисты московского ЦСКА победили команду «Оренбург» со счетом 2:1 в матче второго тура чемпионата России. У ЦСКА отличились Никола Влашич (на 30-й минуте) и Арнор Сигурдссон (на 38-й минуте). У «Оренбурга» гол забил Никита Маляров (на 40-й минуте).
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