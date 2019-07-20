Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче российской премьер-лигиRambler News Service вчера в 14:31
Никола Власич
|30′
Арнор Сигурдссон
|38′
|40′
Никита Маляров
|53′
Виталий Шахов
|72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
|72′
|75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
|78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
|80′
|80′
Сергей Терехов
|83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
|87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|87′
ЦСКА
Расстановка 4‑5‑1
35
Акинфеев
2
Фернандес
78
Дивеев
5
Васин
23
Магнуссон
98
Обляков
25
Бистрович
7
Ахметов
8
Влашич
29
Бийол
9
Чалов
56
Довбня
12
Малых
31
Шахов
3
Сиваков
66
Козлов
13
Терехов
20
Фамейе
8
Мишкич
29
Афонин
11
Чуканов
9
Деспотович
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
Футболисты московского ЦСКА победили команду «Оренбург» со счетом 2:1 в матче второго тура чемпионата России. У ЦСКА отличились Никола Влашич (на 30-й минуте) и Арнор Сигурдссон (на 38-й минуте). У «Оренбурга» гол забил Никита Маляров (на 40-й минуте).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Влашич отпраздновал гол жестом звезды НБА Хардена. Мы разобрали его историю и значение
Sports.ruвчера в 19:15
Валерий Непомнящий: «Акинфеев – номер один в России. А Влашич пока переоценен»
Спорт-Экспрессвчера в 16:05
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Политика
Володин поздравил металлургов с профессиональным праздником
Володин подчеркнул, что знания металлургов, их профессионализм, энергия и преданность своему делу — залог развития не только отрасли, но и всей страны.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Космос
Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну
Обновлено 19 июля в 03:55
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках маленькую дочь.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max
Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Футбол
Аршавин рассказал, кто из российских игроков готов играть в Европе
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, кто из российских игроков на данный момент готов играть за европейский клуб.
Обновлено вчера в 08:01
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады
От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом
Обновлено вчера в 12:45
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам
Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».
Обновлено в 02:13
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
У берегов Западной Африки горит украинский траулер
Обновлено вчера в 16:32
Единоборства
Боксеру Дадашеву после боя удалили часть черепа
Российский боксер Максим Дадашев получил отек мозга в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 03:31
Политика
На Украине к 9:00 не открылось восемь избирательных участков
Восемь избирательных участок для голосования на досрочных выборах в Верховную раду по состоянию на 09:00 часов утра воскресенья пока не начали свою работу.
Обновлено в 02:40
Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.
Обновлено вчера в 22:10
Экономика
Амстердаму надоели чужие данные
В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Политика
Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
МЧС рассказало, как не отравиться съедобными грибами
В МЧС предупредили, что грибники могут отравиться съедобными грибами, которые выросли в загрязненной окружающей среде.
Обновлено в 00:24
Технологии
Коротко: от проблем Xiaomi в руководстве, до высадки человека на Луну от Маска
Вслед за двумя основными руководителями команды, бренд лишился еще одного человека, который внес огромный вклад в развитие бренда на международном уровне.
Обновлено в 03:21
Финансы
Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю
Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ, предположил действия американского регулятора по ставке и рассказал, что ждать мировой экономике и курсу рубля: - У большинства участников финансового рынка не вызывает сомнения, что на заседании ФРС США 30-31 июля ставка впервые за 10 лет будет понижена.
Обновлено вчера в 00:00
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опозорилась на концерте в Бишкеке
Ольга Бузова опубликовала видео, записанное на ее последнем концерте в Бишкеке.
Обновлено в 00:13
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено 19 июля в 02:57
Происшествия
СМИ: более 1 тыс. человек борется с лесными пожарами в центральной части Португалии
Более 1 тыс. человек задействованы в тушении нескольких лесных пожаров в центральной части Португалии.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
В ДНР заявили о подготовке Киевом провокации после начала перемирия
Украинские силовики намерены открыть артиллерийский огонь по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой народной республики после вступления в силу нового перемирия, чтобы спровоцировать ополчение на ответный огонь, заявили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено вчера в 15:53
Музыка
Metallica выступит с концертом в Москве
Обновлено в 01:38