Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеSportbox.RU 08:10
ЦСКА на своем поле переиграл «Оренбург» в матче второго тура молодежного первенства.
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ЦСКА - Оренбург ~ прогноз на второй тур РПЛ: армейцы реабилитируются за поражение в Самаре?
Sport-place18 июля в 02:32
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Политика
Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир
Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
Обновлено в 05:37
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Технологии
Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу
Разработчики нашумевшего приложения DeepNude, которое с помощью нейросетей «раздевает» девушек на фотографиях, решили продать своё детище.
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
Китайский эсминец прибудет в Санкт-Петербург с визитом
Эсминец военно-морского флота Китая «Си Ань» прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом, это произойдет 24 июля.
Обновлено в 09:42
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Политика
МВД на Украине задействовало авиацию для дежурства перед выборами
"На дежурство 24/7 в регионах Украины заступили самолеты АН-72 и АН-26, вертолеты Н225, Н145, Ми-8 Единой системы авиационной безопасности МВД, а также мобильные экипажи спецназовцев НПУ и НГУ", - сказано в сообщении.
Обновлено в 08:39
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
Ибрагимович грубо послал тренера «Лос-Анджелеса»
«Гэлакси» выиграл со счетом 3:2. По окончании матча шведский форвард послал тренера вратарей Зака Абделя — тот был недоволен игрой локтем со стороны Ибрагимовича в одном из моментов.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
На Донбассе боец ВСУ напился и сбежал с автоматом с передовой
Начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил о том, что киевские силовики в поисках своего бойца, который сбежал с передовой с автоматом и в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:38
Авто
McLaren 600LT получил спецверсию
Автомобиль получил множество опций.
Обновлено в 06:56
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Экономика
В России станет больше безработных предпенсионного возраста
В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Футбол
РПЛ назвала ближайшие сроки начала использования VAR во всех матчах
Перед началом первенства глава РПЛ Сергей Прядкин заявлял, что видеоповторы планируют использовать с первого тура чемпионата, однако внедрить систему к старту сезона не удалось.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Общество
Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек
Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Футбол
«Спартак» согласовал трансфер форварда «Марселя»
"Красно-белые" уже согласовали трансфер футболиста за 6 миллионов евро. Ранее об интересе к Н'Джие заявило "Динамо".
Обновлено в 10:18
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
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Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Обновлено в 05:11
Происшествия
Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда
Стало известно, что кроме основной почты, злоумышленники взломали аккаунт в социальной сети Twitter.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Николаеве напали на кандидата в депутаты
Двое неизвестных напали на кандидата в народные депутаты на 128 округе в Николаеве Андрея Толпекина в ночь на 20 июля.
Обновлено в 09:00
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Амурской области
ДТП с девятью пострадавшими произошло в Амурской области. Столкновение случилось утром в субботу, 20 июля.
Обновлено в 01:46
Футбол
Ковач: «„Бавария“ рассчитывает на Саншеша»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач рассказал о будущем в команде полузащитника Ренату Саншеша.
Обновлено в 08:54
Авто
Volkswagen выпустит новый спортивный городской кроссовер
Произойдет это только в 2021 году. Это будет городской кроссовер, наделенный спортивными чертами.
Обновлено в 02:18
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58