Футбол

ЦСКА обыграл «Оренбург» в молодежном первенствеSportbox.RU 08:10

ЦСКА — Оренбург
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
ЦСКА на своем поле переиграл «Оренбург» в матче второго тура молодежного первенства.
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«Молодежка» ЦСКА обыграла «Оренбург»

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ЦСКА обыграл «Оренбург» в молодежном первенстве

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