Футболисты московского ЦСКА победили «Оренбург» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:1. Голы забили: Никола Влашич (30), Арнор Сигурдссон (38) — Никита Маляров (40).

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

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