Футбол

ЦСКА обыграл «Норшелланн» в контрольном матчеSport24.ru вчера в 13:03

Футболисты ЦСКА одержали победу над датским «Норшелланном» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Виктора Гончаренко. В составе армейцев голы забили Федор Чалов, реализовавший пенальти, и Иван Обляков.
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ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче

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