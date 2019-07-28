Футбол

Фернандес признан лучшим игроком матча ЦСКА – «Локомотив»Bookmaker-ratings.ru 14:22

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
Марио Фернандес получил награду от РПЛ. Защитник ЦСКА Марио Фернандес стал лучшим игроком матча 3-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив».
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