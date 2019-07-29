Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила 28 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0.

Энергетика «Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Наука Темные перья птиц помогают им летать эффективнее В новом исследовании ученые задались вопросом, влияет ли цвет крыльев птицы на эффективность ее полета.

Происшествия СМИ сообщили о стрельбе на фестивале в Калифорнии В штате Калифорния на фестивале Gilroy Garlic произошла стрельба, сообщает BNO News со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.

Происшествия Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек.

Происшествия Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

Происшествия Жертвами атаки на похоронную процессию в Нигерии стали 65 человек Боевики радикальной нигерийской исламистской организации «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали похоронную процессию в северо-восточном штате Борно, в результате чего погибли 65 мирных жителей, сообщает 27 июля Al Jazeera.

Политика Дмитрий Медведев посетит в Севастополе парад в честь Дня ВМФ 28 июля Дмитрий Медведев посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а 29 июля проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Технологии Рогозин проведет первое совещание по развитию частной космонавтики Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в космической отрасли, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет первое совещание по развитию в стране частной космонавтики.

Происшествия Беременная женщина испытала оргазм при просмотре детского мультфильма Поход в кино с детьми неожиданно вызвал оргазм у жительницы Великобритании. Она описала случай на сайте Kidspot.

Общество Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту Большинство российских граждан не собираются оформлять электронные паспорта, поскольку не доверяют им, считая ненадежными.

Космос Обнаружена каменистая экзопланета с тремя красными солнцами Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами, которую назвали LTT 1445Ab.

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Экономика В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина.

Политика Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке В рамках мероприятий к Дню ВМФ Владимир Путин спустился на батискафе к затонувшей на Балтике во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 «Семга».

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3» Серию секретных испытаний новой разработки противоракетного комплекса "Хец-3" провел Израиль на Аляске.

Футбол Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".