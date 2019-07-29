Футбол

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛREGNUM вчера в 14:27

ЦСКА — Локомотив
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Кристиян Бистрович
4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
33′
Хердюр Магнуссен
39′
Федор Чалов
42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
46′
48′
Гжегож Крыховяк
56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
58′
Звонимир Шарлия
74′
83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
84′
90′
Ведран Чорлука
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила 28 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0.
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