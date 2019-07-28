Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальтиРБК 14:27
Кристиян Бистрович
|4′
Виктор Васин
Звонимир Шарлия
|33′
Хердюр Магнуссен
|39′
Федор Чалов
|42′
Кристиян Бистрович
Кирилл Набабкин
|46′
|48′
Гжегож Крыховяк
|56′
Дмитрий Живоглядов
Федор Смолов
Игорь Дивеев
|58′
Звонимир Шарлия
|74′
|83′
Рифат Жемалетдинов
Роман Тугарев
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
|84′
|90′
Ведран Чорлука
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
31
Шарлия
23
Магнуссон
2
Фернандес
8
Влашич
98
Обляков
29
Бийол
14
Набабкин
17
Сигурдссон
9
Чалов
1
Гилерме
9
Смолов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
20
Игнатьев
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
67
Тугарев
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Единственный гол в матче забил нападающий ЦСКА Федор Чалов, реализовавший пенальти на 42-й минуте матча. 11-метровый в ворота «Локомотива» был назначен арбитром Владиславом Безбородовым при помощи VAR — судья зафиксировал фол защитника Мурило на Чалове только после просмотра видеоповтора.
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