Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» и выиграл Единую лигу ВТБНевские Новости вчера в 22:52
Напомним, что ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Впервые турнир проводился в 2009-2010 годах. Единственную осечку москвичи допустили в сезоне-2010/11, когда проиграли все тем же «Химкам».
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ЦСКА — «Химки» — 80:62. Видеообзор решающего матча финальной серии Единой лиги ВТБ
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