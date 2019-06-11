Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» и выиграл Единую лигу ВТБНевские Новости вчера в 22:52

Напомним, что ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Впервые турнир проводился в 2009-2010 годах. Единственную осечку москвичи допустили в сезоне-2010/11, когда проиграли все тем же «Химкам».
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Интриги все нет: ЦСКА вновь выиграл в финале Единой лиги ВТБ

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Хоккейный ЦСКА присоединился к поздравлениям в адрес баскетбольных одноклубников

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ЦСКА — «Химки» — 80:62. Видеообзор решающего матча финальной серии Единой лиги ВТБ

Sport24.ruвчера в 18:02

Никита Курбанов: «Сделали все возможное, чтобы завершить финал за три матча»

Спорт-Экспрессвчера в 17:51

Кори Хиггинс подтвердил, что покидает ЦСКА

Sports.ruвчера в 15:15
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Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Обновлено вчера в 15:53
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Более 2000 жителей края пожаловались на клещей за неделю

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Происшествия

Мотоблогер Артем Болдырев погиб в результате ДТП в Подмосковье

В Московской области погиб в результате ДТП известный российский мотоблогер Артем Болдырев ("Болт"), автор YouTube-канала Moto nexus.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона

В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия

В Нижнем Тагиле скончался пострадавший при взрыве газа в доме

Обновлено в 00:18
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено вчера в 12:47
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

В Якутии при стрельбе погибли два человека

В Якутии в селе Кирово Вилюйского района мужчина открыл стрельбу, в результате два человека погибли и двое пострадали.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

У моста «777» в Красноярске утонула 12-летняя девочка

Обновлено вчера в 23:10
Футбол

Сборная России сыграет с Кипром в отборочном турнире Евро-2020

Сборная России проведет во вторник матч четвертого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.
Обновлено в 00:07
Общество

В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу

Пограничная служба ФСБ России сообщила, что с 12 июня вступает в силу новый порядок подачи, рассмотрения и ведения учёта заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних из России за границу.
Обновлено вчера в 21:59
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Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой

Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле

Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 20:04
Политика

Дмитрий Песков прокомментировал «дело Голунова»

На вопрос, изменилось ли отношение Кремля к делу после того, как выяснилось, что полиция выдала за фотографии квартиры Голунова фотографии какой-то нарколаборатории, Песков отвечать отказался.
Обновлено вчера в 07:23
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 02:05
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В Кузбассе назначен советник губернатора по здравоохранению

Заслуженный врач РФ Леонид Барбараш стал внештатным советником губернатора Кузбасса по здравоохранению.
Обновлено вчера в 08:16
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США

Адмиралом запаса Валентином Селивановым была дана оценка действиям российских моряков противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 01:21
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 10 по 16 июня

Все ждут от вас квалифицированного совета.
Обновлено 09 июня в 03:35
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено вчера в 08:39
Транспорт

Стало известно, когда по Крымскому мосту поедут поезда

Продажи билетов стартуют с октября. Пока об их цене ничего не известно. Первые составы отправятся в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 03:04
Общество

Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве

Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до 21-23 градусов.
Обновлено в 00:31
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Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
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Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено вчера в 14:06
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Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО

Обновлено вчера в 11:00
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Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США

Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Молдавские демократы предложили России тайную сделку

Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено вчера в 19:56
Финансы

Российский фондовый рынок установил новый рекорд

Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено вчера в 11:30
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