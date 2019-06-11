Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» и выиграл Единую лигу ВТБНевские Новости 22:52
Напомним, что ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Впервые турнир проводился в 2009-2010 годах. Единственную осечку москвичи допустили в сезоне-2010/11, когда проиграли все тем же «Химкам».
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 23:17, Ашберн
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал»
Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS.
Обновлено в 21:20
Экономика
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%
Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.
Обновлено в 17:30
Культура
Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц
Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.
Обновлено в 21:06
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Близ Калининграда кружат американские и шведские разведчики
Сегодня Калининградская область под плотной опекой: американских самолета РЭБ EC-130H Compass Call и самолета-разведчика USAF RC-135V Rivet Joint, а также шведского разведчика S102B Korpen.
Обновлено в 09:36
Общество
Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня
Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.
Обновлено в 11:35
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
По данным исследования, для 9% опрошенных символом России является богатая природа, в то время как любовь к Родине является главной ассоциацией со своей страной у 6% граждан, а 5% видят символом силу, мощь и величие нашей страны.
Обновлено в 20:10
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Общество
Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона
В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено в 22:08
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35
Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.
Обновлено в 18:54
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 19:12
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
Обновлено в 21:44
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 10-летием
Сегодня свой день рождения празднует старшая дочь Ксении Бородиной Маруся.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено в 23:00
Футбол
Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Общество
Главы регионов ДФО вошли в число самых богатых губернаторов
В десятку богатых глав регионов вошли еще два представителя ДФО: губернатор Амурской области Василий Орлов, заработавший за год 31,5 млн рублей, а также глава Приморья Олег Кожемяко, доход которого превысил 22 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:24
Кино
В России появятся панорамные кинозалы
Стоит отметить, что билеты на сеанс в новый панорамный кинозал будет стоить на 20% дороже обычного.
Обновлено в 13:01
Происшествия
РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову
РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.
Обновлено в 08:25
Общество
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.
Обновлено в 22:31
Спорт
Чемпион ОИ-2014 Уайлд может вернуться в США
Российский сноубордист американского происхождения, двукратный олимпийский чемпион Сочи Виктор Уайлд может снова сменить спортивное гражданство с России на США.
Обновлено в 12:26
Наука
Назван способ для «сов» улучшить состояние здоровья
Как сообщает Sleep Medicine, сменна режима улучшит психическое здоровье и повысит производительность труда.
Обновлено в 23:11
Наука
Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти
Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.
Обновлено в 12:45
Общество
Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления
Омский филиал Космического центра Хруничева ПО «Полет» задерживает сроки производства третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства «Ангара» от трех месяцев до года, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на приказ, подписанный руководителем филиала — директором ПО «Полет» Виктором Шулико.
Обновлено в 22:33