ЦСКА обыграл «Химки» и выиграл Единую лигу ВТБНевские Новости 22:52

Напомним, что ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ. Впервые турнир проводился в 2009-2010 годах. Единственную осечку москвичи допустили в сезоне-2010/11, когда проиграли все тем же «Химкам».

Футбол «Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал» Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось рассматривать вариант с продажей полузащитника Поля Погба в «Реал», сообщает AS.

Экономика Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900% Инфляция в Венесуэле с начала года превысила 900%. Об этом сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

Культура Картину да Винчи «Спаситель мира» держит на яхте саудовский принц Картина «Спаситель мира», написанная Леонардо да Винчи, находится на яхте Serene наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Artnet.

Происшествия Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.

Армия и оружие Близ Калининграда кружат американские и шведские разведчики Сегодня Калининградская область под плотной опекой: американских самолета РЭБ EC-130H Compass Call и самолета-разведчика USAF RC-135V Rivet Joint, а также шведского разведчика S102B Korpen.

Общество Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Происшествия На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".

Общество ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан По данным исследования, для 9% опрошенных символом России является богатая природа, в то время как любовь к Родине является главной ассоциацией со своей страной у 6% граждан, а 5% видят символом силу, мощь и величие нашей страны.

Общество Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.

Происшествия Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Армия и оружие Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35 Турецкие пилоты, обучавшиеся на военно-воздушной базе "Люк" в Аризоне полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35, отстранены от них, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.

Происшествия В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.

Происшествия В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Транспорт Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Футбол Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020 Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.

Общество Главы регионов ДФО вошли в число самых богатых губернаторов В десятку богатых глав регионов вошли еще два представителя ДФО: губернатор Амурской области Василий Орлов, заработавший за год 31,5 млн рублей, а также глава Приморья Олег Кожемяко, доход которого превысил 22 млн рублей.

Кино В России появятся панорамные кинозалы Стоит отметить, что билеты на сеанс в новый панорамный кинозал будет стоить на 20% дороже обычного.

Происшествия РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.

Общество Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена Немецкий журнал Wunderweib назвал самые красивые русские имена.

Спорт Чемпион ОИ-2014 Уайлд может вернуться в США Российский сноубордист американского происхождения, двукратный олимпийский чемпион Сочи Виктор Уайлд может снова сменить спортивное гражданство с России на США.

Наука Назван способ для «сов» улучшить состояние здоровья Как сообщает Sleep Medicine, сменна режима улучшит психическое здоровье и повысит производительность труда.

Наука Возможно, люди не предрасположены к тому, чтобы жить после пятидесяти Хотя впервые было установлено, что ключевые регуляторы долголетия у короткоживущих животных играют центральную роль в молекулярном старении человека, новое исследование показало, что многие малоизученные гены, не кодирующие белок, участвуют в процессе старения человека.