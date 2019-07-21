Футбол

ЦСКА выиграл у «Оренбурга» в матче РПЛИнтерфакс-Спорт вчера в 13:56

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
Московский ФК ЦСКА добился победы над "Оренбургом" в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги. Результат встречи, прошедшей в Москве, - 2:1 в пользу хозяев. На 30-й минуте армейцев вывел вперед Никола Влашич, на 38-й преимущество ЦСКА укрепил Арнор Сигурдссон.
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