Московский ФК ЦСКА добился победы над "Оренбургом" в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги. Результат встречи, прошедшей в Москве, - 2:1 в пользу хозяев. На 30-й минуте армейцев вывел вперед Никола Влашич, на 38-й преимущество ЦСКА укрепил Арнор Сигурдссон.

ЦСКА выиграл у «Оренбурга» в матче РПЛ

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